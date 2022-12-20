Взрыв на газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород — есть жертвы

Взрыв в Чувашии произошёл на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород, до возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией, сообщили власти региона.

Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» ускорили рост, приблизившись к $1250 за тысячу кубов. Эта труба пересекает российско-украинскую границу у станции «Суджа» в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.

Факельное горение газа на месте аварии на газопроводе в Чувашии ликвидировано, сообщили в МЧС

Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Чувашии, сообщил РИА Новости глава сельского поселения

Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии может занять порядка 3 суток, сказал РИА Новости экс-замглавы МЧС России