Взлом, кража, наряд полиции — всё как в кино

В Якутске полицейские задержали на месте происшествия двух подозреваемых в краже со взломом

Ночью в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что неизвестные взламывают дверь продуктового магазина. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы.

На месте происшествия полицейские отметили, что дверь повреждена острым предметом. Внутри помещения сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили двух мужчин, которых задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемых. Ими оказались 17-летний молодой человек и 33-летний мужчина.

Выяснилось, что после застолья подозреваемые решили пойти в магазин, но он оказался закрыт. Тогда они разбили стекла у двух дверей и проникли в торговое помещение. Оттуда злоумышленники попытались похитить мясо, сигареты и деньги из кассы, однако были задержаны полицейскими на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.30 — ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».