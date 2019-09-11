11.09.2019
19:24
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Светская хроника
Вжух! И она красавица!
Артистка-вокалистка национального театра танца имени Зверева, известная хомусистка и просто красавица Василена Шарина выложила в Инстаграм видео, в котором она…
А впрочем смотрите сами.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2NYKLZojXn/
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