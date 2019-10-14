Взгляд ветерана на современное развитие республики

Вашему вниманию статья Почетного гражданина республики Климента Егоровича Иванова, президента Национальной нефтегазовой компании «Саханефтегаз» в 1999-2001 гг., о некоторых вопросах развития Республики Саха (Якутия) в свете выступления Ил Дархана А.С.Николаева с основным докладом о Национальной Программе развития Дальнего Востока на Госсовете в г. Владивосток в ходе ВЭФ-2019.

Время идет. Мы стареем. Но у трезвомыслящих ветеранов воспоминания от прожитого остаются, на жизнь они смотрят объективно, так как она есть на сегодня и по-своему рассуждают о будущем. Есть якутская пословица: «Старика береги в кожаном сундуке и выслушай его советы».

Да, с 1990 года как в России, так и в Якутии многое изменилось, наперекор противникам строительства новой Якутии, совершенно новой государственности: демократической, правовой, открытой для народа. Могу сказать, что за эти годы Якутия в корни изменилось.

Известный российский писатель Н.М. Коняев тогда написал: «Нам довелось бывать Якутии до президента М.Е. Николаева, и мы можем свидетельствовать, что Якутия после президентства Николаева, это совсем другая страна, что жители Якутии стали другими людьми – стали образованнее, раскованнее, как будто даже выше. И это, наверно, самый главный итог, которого может добиться любой Президент – когда у твоего народа расправляются плечи».

Многие ветераны строительства новой Якутии, начиная с 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете, могут сегодня подтвердить эти слова известного писателя. Строительство новой Якутии подразумевает внедрение демократической государственности, развитие современного парламентаризма и переход на рыночные взаимоотношения в экономике.

К сожалению, достойной официальной государственной и научной оценки этого периода еще не было сделана. Путались между советским периодом и началом работы Государственного собрания Ил Тумэн. «Кривое зеркало» современной истории Якутии было нужно для оголтелых оппозиционеров новой власти, их нынче мало, но все еще «делают погоду». Но современная история сопровождается не только «живыми свидетелями», но и фактическими документами. И поэтому современным фальсификаторам истории ноги коротки.

И, мне кажется, глава республики, Ил Дархан А.С. Николаев в этом немаловажном вопросе поставил точку. Дал объективную оценку событиям 1990-х годов, оценил непререкаемую роль Председателя Верховного Совета ХII созыва и первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева. Такая принципиальная и верная оценка того периода А.С. Николаевым дает ему крепкий фундамент и верный компас для его дальнейшей деятельности Главой (Ил Дарханом) Республики Саха (Якутия). Именно такой путь Главы республики Айсена Сергеевича Николаева обеспечит быстрое и эффективное развитие общества, зажиточную и счастливую жизнь жителей республики. И в этом случае Якутия может вернуть себе статус сильного региона Великой России с самодостаточной экономикой, опирающийся на самофинансирование с необходимыми для этого полномочиями.

Мы, ветераны госслужбы 90-х годов, благодарны судьбе, что в годы общественных и государственных потрясений работали в команде М.Е. Николаева. Первый Президент республики осуществил на деле постулат «Сильные регионы — сильная Россия. Регионы – попрошайки тянут Россию назад». Именно Николаев М.Е. проводил линию укрепления суверенитета, расширения полномочий республики и поднял планку эффективных взаимоотношений между центром и республикой до невиданных высот. В годы смуты, вызванной развалом СССР, жесточайшего экономического кризиса, он сумел избежать экономических и общественных катаклизмов, обеспечив надлежащую социальную защиту населения. Раскрепостил сознание народа от идеологических пут, положил начало свободному духовному развитию якутян, поднял национальное самосознание своего народа. Именно эти изменения являются прочным фундаментом и верным компасом для последующих поколений руководителей.

Мы, ветераны, рады, что глава республики А.С. Николаев на верном пути от всей души ему желаем высоких достижений в прорывном развитии родной республики.

Я не «бросаю камень» на деятельность предыдущих руководителей В.А. Штырова, Е.А. Борисова. Они сделали многое в развитии республики, справились своими предвыборными программами.

Но, однако, с начала 2000-х годов идет усиленная деятельность центра по максимальному сокращению полномочий регионов. Мы ветераны беспокоимся потерей собственности республики. Фактически республика потеряла свою экономическую самостоятельность и превратилась в глубоко дотационную республику.

Если показать экономическую ситуацию России за последние 18 лет, то она следующая: бюджет России к концу 2000 года составлял 600 млрд рублей, это было меньше, чем бюджет небольшого государства Финляндия. А бюджет республики Саха составил 22,5 млрд рублей. Знаем, что с середины 2000 годов резко поднялись цены на нефть, газ, золото. За счет этого резко поднялись доходы бюджета страны. В результате бюджет России значительно вырос. Слава богу, по России за последние годы добились видимого роста экономики. А как будет дальше? Мы же фактически сырьевое государство.

Да, за последние 18 лет сумма бюджета республики выросла до 220 млрд руб., то есть рост с 2000 годом составляет 10 раз!

Мы распрощались за эти годы со своим суверенитетом, понимаемым как экономическая самостоятельность. Спасибо, что нам оставляют государственность. Но, мы лишены многих полномочий, которые должны были давать возможность стабильного развития.

1. У нас нет сегодня «второго ключа» для освоения природных ресурсов. Их отобрали при составлении нового закона «О недрах», «О бюджетном кодексе». Раньше почти половина налогов оставалась на месте.

2. У нас сегодня месторождения перешли на общероссийскую собственность, в нарушение ст.72 Конституции РФ.

У нас сегодня нет никакой разницы в самообеспечении между алмазной, нефтегазовой Якутией и Тувой, у которой нет природных ресурсов. А на самом деле мы бюджетообразующий регион России, однако, являемся фактически глубоко дотационным регионом. За нами по объему дотации только Дагестан.

Мне кажется, для будущего надежного экономического развития, было бы целесообразным вести целенаправленную работу с Центром, по восстановлению потерянных полномочий. Ясно, что это сверхтрудная задача и одному главе республики трудно решать эту проблему. Нужна активная помощь парламента на законодательном уровне.

Помню, как в нашу республику в 90-е годы побывали высшие руководители страны, внимательно знакомились с положением дел, встречались с трудовыми коллективами, выступали перед депутатами Верховного Совета 12 созыва. Так, Павлов В.С. – председатель правительства СССР Ельцин Б.Н. – президент РФ дважды, Гайдар А.Т., Черномырдин Ф.С., Косьянов М.М. – председатели правительства РФ. В то время министры, руководители крупных компаний начинали свой визит со столицы республики. Крупные вопросы решали в основном положительно.

Исключение Е. Гайдар, который всех ошеломил выступлением перед депутатами верховного совета в начале 1992 года.

На Госсовете в городе Владивостоке Глава республики Айсен Сергеевич Николаев правильно процитировал слова Е. Гайдара: «Дальний Восток не рентабельный для инвестиций, он сегодня балласт для экономики России» Мы помним, как Гайдар сказал, что отныне государство не будет участвовать в золотодобыче, кто захочет пожалуйста, — кредит банков и работа вахтовым способом. Егор Гайдар был единственным руководителем России, который не прислушивался просьбам, требованиям М.Е. Николаева. В результате цельная структура золотодобывающая промышленности раздробилась.

И мы ветераны полностью поддерживаем выступления А.С. Николаева и В.В. Путина на Дальневосточном форуме о мерах развития Дальнего Востока. Мы надеемся, что эти задачи будут реализованы.

3. У нас отобрали, с молчаливого согласия республики, целые промышленные отрасли. И мы сегодня посторонние наблюдатели, как текут нефть и газ, как вывозятся эшелонами каменный уголь и другие природные ресурсы. Не понимаю ситуацию, когда «Сургутнефтегаз», «Газпром» (имею в виду «Чаяндинское» месторождение) не считают нужным зарегистрировать добывающую дочернюю компанию на место добычи, т.е. в республике. Мне совсем непонятно и тяжело воспринимается как рядовому гражданину, когда крупные компании, разрабатывающие наши недровые богатства, не проявляют социальной ответственности. Многие из них пользуются налоговыми льготами в крупном размере. Об их деятельности население мало информируется, делового сотрудничества с улусами, да и республикой практически нет. О руководителях компании не слышно и не видно. По слухам, руководители крупных компаний в республике вроде бывают, но только в районах базирования. Столицу республики предпочитают объехать.

Одним словом, они себя не чувствуют обремененными обязательствами перед населением республики. Это ненормально.

В соглашении с «Газпромом» о газификации прилегающих к «Сила Сибири» 4-х районов, единственный сельскохозяйственный Сунтарский район, фактически относящийся к нефтегазоносному региону, не включен. Непонятна позиция тогдашнего правительства республики.

4. Переработка нефти и газа – принципиальный вопрос. Башкирия и Татарстан на этом процветают. А сегодня идет тенденция всю переработку нефти и газа перенести в другие регионы Дальнего Востока. Один крупнейший в стране завод по переработке нефти начинают возводить в Амурской области на границе с Якутией в г. Сквородино.

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Нас увлекали проектом завода в с. Павловск за счет средневилюйского газа, который обеспечивает газом всю центральную Якутию. Запасы ограниченные и поэтому перспектива этого завода не радужная и экологическая безопасность также имеется.

Согласно условиям освоения Талаканского месторождения было предусмотрено строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Томмот Алданского района с мощностью 1,2 млн тонн. А трубопровод для экспорта в Китай предусмотрен через Ленск-Олекма-Алдан-Томмот, а дальше до Транссибирской ж/д. Таким образом главная часть магистрального трубопровода ВСТО была предусмотрена в ТЭО по освоению Талаканского месторождения специалистами ОАО «Саханефтегаз» еще в 2001 году.

Поэтому у республики есть полное основание претендовать на соучредителя Сквородинского нефтеперерабатывающего завода. Не упустить бы эту возможность.

5. Готовится проект закона «О государственной поддержке предпринимательства в Арктической зоне». Он нарушает статьи конституции РФ и РС(Я) в части полномочий местных органов государственной власти и местного самоуправления.

Истинными хозяевами Арктической зоны, согласно этого проект закона, становятся российская госкомиссия по вопросам развитии Арктики и управляющая компания, действующие напрямую из Москвы.

Проект закона сделан в угоду олигархам, в ущерб интересам местной власти и коренного населения. В нем предусмотрены беспрецедентные властвующие полномочия федеральной комиссии и уполномоченной компании. Согласно статье 9 в Арктической зоне предпринимателем может быть только тот, который сможет с самого начала вносить свое в деле 500 тыс.руб. А если через некоторое время объем капиталовложений меньше 60 млн.руб., то у него лишаются права быть резидентом. Давайте оценим реально: на севере найдутся из числа коренных жителей, которые будут иметь столько денег?! Вряд ли найдутся.

Далее: предусматривается максимальная доли иностранных работников. Они займут основную часть трудовых ресурсов севера, ведь они самая дешевая рабочая сила. Что удивительно в этом проекте закона нет ни одного слова о коренных народах: как их трудоустроить, налаживать их жизнь. Нет ни одного слова о сохранении традиционных отраслей малочисленных народов Севера. Ведь это вид деятельности и предмет предпринимательства.

Допускается управляющей компании единолично распоряжаться земельными участками по необходимости. А необходимость всегда появится будь это олени пастбища, охотугодья и рыболовные участки. В этом важнейшем вопросе региональные и муниципальные органы практически изолируется. В 19 статье формально для отвода глаз, говорится об общественных обсуждениях по земельным вопросам. Но тут же статья 20 отвергает, где говориться о принудительном отчуждении земельных участков.

На выездном заседании Комитета Совета Федерации Айсен Сергеевич выступил с критикой проекта. Я всецело поддерживаю позицию Главы республики и желаю плодотворной работы по совершенствованию этого важного для Якутии законодательства.

6. Проблемы села накопились и требуют конкретного решения. Их много, и они четко обозначены в выступлениях главы республики А.С. Николаева. Хочу высказать свое видение только по 2-м вопросам.

Финансирование сельского хозяйства — ключевой вопрос. Лично не понимаю, когда бюджет страны выделяет на развитие сельского хозяйства всей России только 240 млрд рублей или около 2% от общей суммы бюджета. Это крайне мало. Мы знаем, что европейские государства на эти цели выделяют значительно большую сумму.

У нас практика показала, что нужно увеличить финансирование села. Приблизительный расчет специалистов допускает без особого ущерба другим отраслям, заметно увеличит финансирование сельского хозяйства. Мы надеемся, что такая возможность будет найдена.

Главными показателями развития села являются: 1) трудозанятость сельского населения; 2) средний доход жителей села. Эти показатели должны быть главным критерием оценки деятельности глав наслегов и улусов. А сегодня закон и другие правовые акты не принимают эти показатели решающими.

Например, в Германии, Франции эти показатели являются главными для оценки деятельности руководителей местного самоуправления. А у нас нет. Только имеют обязанность содействовать или поддержать развитие сельского хозяйственного производства. А отвечают только за состояния кладбищ, мусорохранилищ (свалки), благоустройство села, внутрипоселковые дороги и культурные мероприятия. Это нонсенс. Нужно внести изменения в соответствующих законах или отдельным постановлением правительства передать полномочия госорганов местным органам самоуправления персонально отвечать за трудозанятость населения и за рост среднего дохода сельского населения. Ведь главная причина отставания села кроется в отсутствии должной организации сельскохозяйственного производства. При умелой и кропотливой организаторской работе и при наличии финансовой поддержки все условия для развития села имеются. Земельный вопрос, его различное рациональное использование, организация формы хозяйствования, создание условий для занятости населения — все во власти государственности управления, начиная с министерства сельского хозяйства, кончая главой наслега.

Сейчас для оценки деятельности руководителей всех рангов, в том числе и наслегов применяется рейтинговая оценка. Это вызывает сомнения. Не секрет, некоторые главы регионов, наслегов на место практической организаторской деятельности по повышению трудозанятости и доходности населения, занимаются «показухой», саморекламой. Нам старшему поколению непонятно, когда в улусах официально предусмотрены штаты, заместители глав по имиджевой политике. Лучше бы чаще объезжая наслега, трудовые коллективы, заниматься практической организацией производства. Тогда авторитет руководителя или «по-современному» имидж руководителя придет сам по себе. Авторитет руководителя нужно заслужить, а не создавать. Вклад и авторитет любого руководителя по — достоинству оценивается самим народом.

К.Е. Иванов

Почетный гражданин РС(Я)

01 октября 2019 года