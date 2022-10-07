Взгляд в прошлое: фотографии выставки «Лики гражданской войны (Өлбөөдүйбэт мөссүөннэр)»

Есть люди, останавливающие время и иногда поворачивающие его вспять, чтобы вернуть в сегодняшний день прошлое, заставить нас окунуться в минувшие времена. Историки, археологи – это ученые, которые профессионально этим занимаются. Но есть люди, которые изучают историю своей земли, своего народа по велению души, из желания сохранить ее и передать своим детям и внукам.

С такими интересными людьми я познакомился в последние годы благодаря социальным сетям. В вотсап-группе “Независимые краеведы”, созданной известным писателем-краеведом, главным редактором журнала “Чолбон” Гаврилом Андросовым, много по-настоящему увлеченных изучением истории родного края, восстановлением нередко забытых имен своих земляков, бережно собирающих и сохраняющих раритеты старины и советского периода, передающих свои знания молодежи и детям.

К примеру, я познакомился в группе и подружился с такими корифеями самодеятельного краеведения, как Станислав Николаевич Афанасьев – сотрудник Музея хомуса или Елена Николаевна Литвинцева, учительница из Усть-Алданского улуса, и многими другими.

Сегодня я хочу рассказать об одной интересной выставке, открытой в Музее хомуса по инициативе Стаса Афанасьева. А создателем этой экспозиции под названием «Лики гражданской войны (Өлбөөдүйбэт мөссүөннэр)» является моя землячка, с которой я познакомился также в этой группе.

Альбина Григорьевна Иванова – по образованию учитель истории, трудилась в школах Амгинского и Сунтарского улусов. Человек она работящий, инициативный и творческий, заслуги ее признаны. Она – заслуженный работник образования РС(Я), почетный работник общего образования РФ, отличник образования, Учитель учителей. Награждена почетным знаком «За вклад в образование Сунтара». Лауреат епархиальной премии Святителя Иннокентия (Вениаминова). Автор-составитель изданной в 2020 г. солидной книги по истории образования Сунтарского улуса «Кэм-кэрдии кэрэһиттэрэ».



Альбина Иванова работает в управлении образования Сунтарского улуса с 2000 г., в том числе около 10 лет руководителем методического отдела, а сейчас в должности главного специалиста управления образования руководит созданным ею в 2012 г. музеем образования. Музей этот был открыт в мае 2013 г., и не где-нибудь, а в историческом здании 1916 г. постройки. В нем во времена гражданской войны, в 1922 г., размещался штаб командиров красных отрядов Строда и Пясталова. В 1925 г. в этом доме базировался Вилюйский медико-лечебный отряд Колпаковской экспедиции Академии наук СССР.



Альбина Григорьевна уже много лет увлекается изучением истории родного края, ее привлекают не только события судьбоносных для всех нас времен, но прежде всего люди, судьбы которых были переплетены с периодами великих перемен, и большей частью они были трагичными. И вот собранные за многолетнюю поисковую деятельность материалы она решила воплотить в своем проекте, посвященном 100-летию Якутской АССР. Экспозиция была открыта в Сунтаре 27 апреля. В мае ее показали в Тойбохое, где в гражданскую располагался штаб повстанцев. В сентябре выставку увидели в Крестяхе, на родине повстанца Таас Ыстапаана-Степана Усова. И перед Новым годом выездная часть программы завершится выставкой в Вилючане, родине командира восставших Петра Павлова и его отца, известного купца Трофима Попова-Павлова.

Фотовыставка открылась в Якутске 3 октября. Координатором ее от Музея хомуса выступил Станислав Афанасьев.



Здесь выставлены фотографии уроженцев сунтарской земли, а также известных личностей, так или иначе связанных с Сунтаром. Само собрание состоит из нескольких условных разделов – «Жертвы гражданской войны», «Участники гражданской войны» (как со стороны красных, так и белоповстанцев), есть фото участников ликвидации отряда Петра Павлова. В результате кропотливой исследовательской работы Альбине Григорьевне удалось найти их потомков, краеведов-коллекционеров и собрать большое количество уникальных фотодокументов той бурной эпохи. Так, использованы фотографии из фондов Государственного исторического музея, Национального архива РС(Я), Тойбохойского краеведческого музея, Музея образования МКУ МОУО, Музея имени Н. Сергеева Сунтарской СОШ №1, Амгинского музея истории гражданской войны.

Здесь представлены бесценные от ныне здравствующих и ушедших из жизни владельцев семейных архивов и их наследников со всей республики: Ильиной Елены Иннокентьевны, Еремеевой Ксении Ивановны, Гороховой Риммы Даниловны, Архиповой Татьяны Степановны, Поповой Изабеллы Ильиничны, Герасимовой Нины Афанасьевны, Еремеевой Саргыланы Юрьевны, Попова Ксаверия Прокопьевича, Иванова Эдуарда Васильевича, Павловой Матрены Николаевны, Доценко Алексея Александровича, Кардашевского Георгия Романовича, Колесниковой Лии Иннокентьевны, Львова Валерия Николаевича, Томского Дмитрия Елисеевича, Гороховой Инессы Елисеевны, Скобелевой Дарии Николаевны, Селляховой Ульяны Виссарионовны и др.

Некоторые фотографии известны жителям Сунтарского района еще с 70-80-х годов по самодельным репродукциям, вставленным в школьные альбомы для рисования. Такие самодельные фотоальбомы с изображениями якутских тойонов, купцов, богачей, «бандитов», как называли в советское время, писателей и других знатных людей района и всей Якутии почти подпольно изготавливал известный во всем Вилюйском регионе участник Великой Отечественной войны, поэт, фотограф, спортсмен и краевед Георгий Егорович Сергеев. Он с младшим братом, также ветераном войны, поэтом и писателем Николаем Егоровичем Сергеевым – автором популярного в годы Великой Отечественной войны и позже стихотворения «Тугун бэрдэй кэрэтэй, Агаа кумах истиэбэ…» были владельцами огромного собрания редких фотографий 19-20 века. Почти сорок лет назад, выложив более чем месячную зарплату молодого учителя, я приобрел у Георгия Егоровича такой фотоальбом с 288 снимками, каждый из которых был снабжен написанными от руки бесхитростными, порой забавными комментариями и заметками братьев Сергеевых. Сегодня такие альбомы стали раритетами, и отрадно, что фотографии из них обрели вторую жизнь на этой выставке.



На открытии экспозиции собралось множество людей. Безусловно, самым интересным и важным событием стало то, что сюда пришли потомки героев выставки – правнуки Г.С. Доценко Львов Валерий Николаевич и Доценко Алексей Александрович, внучка Попова Степана Дмитриевича-Таас Ыстапаан – Гоголева Федора Васильевна с сестрой Ривой Васильевной, правнучка головы Хочинского улуса в предреволюционное время, философа и писателя Молоткова Егора Михайловича¬ – Киренская Маргарита Валерьевна, правнучка еще одного головы Хочинского улуса, дедушки народного поэта Леонида Попова Николая Алексеевича Попова – Изабелла Ильинична Попова, дочь известного фельдшера, одного из основоположников сунтарского здравоохранения Елисея Васильевича Попова – Инесса Елисеевна Попова. Присутствовали делегаты XIV съезда учителей из Сунтарского улуса – народный учитель РС(Я) Олег Константинович Сосин, сотрудники управления образования Ангелина Владимировна Антонова, Маргарита Иннокентьевна Попова, председатель улусного собрания учителей Анатолий Степанович Новиков, директор Тойбохойской средней школы Айал Валерьевич Тотонов и др., признанный в республике коллекционер исторической старины Дмитрий Елисеевич Томский из Вилюйска, известные педагоги, братья Еремей и Иван Константиновичи Чиряевы, любители истории – уроженцы Сунтара, а также автор этих строк.



С историей выставки и ее кратким содержанием собравшихся ознакомила автор А.Г.Иванова. С презентацией ее детища в столице республики Альбину Григорьевну поздравили и высказали свои мнения начальник Сунтарского управления образования Альберт Ионович Иванов, главный редактор журнала «Чолбон» Гаврил Гаврильевич Андросов, правнук Г.С .Доценко Валерий Николаевич Львов, коллега и подруга, руководитель образования Марианна Моисеевна Попова, доцент кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат филологических наук Надежда Анатольевна Ефремова, правнучка Е.М.Молоткова Маргарита Валерьевна Киренская.



Сама Альбина Григорьевна подарила потомкам героев выставки написанные ею статьи в улусной газете «Сунтаар сонуннара» о купце и меценате Григории Серафимовиче Доценко, способствовавшем установлению перемирия между отрядами красного партизана И.Я.Строда и повстанца П.Т.Павлова, и о Таас Ыстапаан-Степане Дмитриевиче Попове.

С этими статьями можно ознакомиться по ссылкам:

https://сунтаарсонуннара.рф/article/70632

https://сунтаарсонуннара.рф/article/60109

Посмотреть выставку можно будет до 3 ноября.



Полностью фоторепортаж с выставки и репродукции экспонатов вы можете посмотреть на странице автора в Телеграм