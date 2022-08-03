Взгляд в будущее: МК Игр «Дети Азии» встретился с представителями делегаций

На встрече обсудили ход VII Международных спортивных Игр «Дети Азии», а также будущие и действующие проекты Международного комитета.

Президент Международного комитета Владимир Максимов, выразил уверенность, что проходящие Игры станут прекрасным опытом для юных спортсменов «Победы на этих Играх повлияют на наших детей. Они уже сейчас показывают высокие результаты. Но самое главное — это непринуждённая атмосфера, которая царит в деревне спортсменов, на церемониях награждения. Надеюсь, что эта атмосфера сохранится в сердцах детей».

В ходе встречи участникам собрания презентовали II Зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии». Начало Игр запланировано на 23 февраля 2023 года. Соревнования пройдут в 4-х городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Тоштоголе.

В конце своего выступления, руководитель дирекции II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» Алексей Пузынин высказал слова благодарности «В первую очередь хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича Максимова, за то, что он принял Кузбасс в семью «Дети Азии». Также я благодарен Владивостоку за безграничное гостеприимство. Надеюсь, что «Дети Азии» станут «окном», которое откроет Кузбасс для всей Азии. В свою очередь жители региона смогут открыть для себя всё великолепие культуры народов Азии».

В рамках II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» пройдут показательные соревнования по биатлону. Они организовываются в сотрудничестве с двукратной чемпионкой олимпийских игр – Анной Богалий.

Также в рамках встречи, делегатам представили VIII Международные спортивные Игры «Дети Азии». Уже летом 2024 года «Дети Азии» вернутся в Якутию. Согласно решению Международного комитета, они пройдут в Якутске.

Международный комитет Игр «Дети Азии» рассказал о своих проектах, в частности об образовательных программах. Кроме этого, участникам встречи презентовали – юношеские азиатские уличные игры, одной из основных задач которых является пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой в условиях городской среды.