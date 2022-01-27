«Взгляд» московского журналиста на «собачью» проблему Якутска

«Взгляд» опубликовал подробный материал своего корреспондента Юрия Васильева из Якутска о гибели Сарданы Слепцовой, о проблеме стай безнадзорных собак в самом холодном городе мира. Журналист федерального СМИ побеседовал со очевидцами, специалистами в Якутске. Надо сказать, статья получилась объективная, на редкость глубоким изучением фактов и мнений с выездом на место события, а не «рассуждалками», сидя в Москве. Приводим цитату из комментария «Взгляду» главы Якутска Евгения Григорьева:

– Если собак так много, что их нельзя выпускать из пунктов передержки, потому что они угрожают безопасности, прежде всего сбиваясь в стаи и нападая на людей, то дайте денег на исполнение закона в его нынешнем виде, – возвращается к вопросам финансирования мэр Григорьев. – На строительство приютов, на содержание. Одна собака в год только на питание – без медикаментов, стерилизации, чипизации, ухода, сотрудников и налогов – требует 105 тыс. рублей. Сейчас их у нас в пункте больше тысячи. То есть сто с лишним миллионов только на то, чтобы отловленных собак прокормить! И полмиллиарда с лишним – на пять тысяч голов, если их отловить и поселить. Верхний предел уже не беру, давайте хотя бы по нижнему разберемся…

Когда будет точно подсчитано, сколько денег необходимо, чтобы содержать бесхозных собак пожизненно, обеспечивать инфраструктуру и текущие расходы, тогда реально станет понятно, можем ли мы это себе позволить, – говорит Григорьев. – Важно прежде всего понимание: любой закон Российской Федерации – он, в конце концов, о людях, их обязанностях и, разумеется, правах…