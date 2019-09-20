Взбесившийся пенсионер изуродовал чужую машину

С заявлением по факту повреждения автомобиля в полицию Усть-Алданского района Якутии обратилась жительница села. Женщина пояснила, что неизвестный умышленно повредил её автомобиль, чем причинил ущерб на сумму 25 000 рублей. Она пояснила, что вместе с подругой зашла в лес, чтобы собирать грибы, оставив рядом с дорогой свой автомобиль. Когда женщины вернулись, то увидели, что неизвестный бьет по кузову автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 60-летний мужчина.

Как выяснилось, пожилой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на дорогу, чтобы поймать попутную машину. Подозреваемый заметил у дороги автомобиль потерпевшей и решил попросить, чтобы его подвезли. Но никого не застав в машине, мужчина разозлился. Он начал ударять по кузову, оставил на автомашине многочисленные вмятины, а также сломал ручку на одной из дверей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет.