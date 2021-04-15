Взаимовыгодное сотрудничество

Сегодня невозможно представить жизнь Якутии без алмазной компании АЛРОСА – флагманом промышленного развития региона.Что сделано компанией за последние 10 лет? Об этом мы разговариваем с министром экономики республики Майей Даниловой.

Социальные программы компании

– АЛРОСА была и остается одной из крупнейших системообразующих компаний, обеспечивающей бюджетные поступления, рабочие места и социальный вклад в экономику Республики Саха (Якутия).

За весь 60-летний период деятельности предприятие, кроме налоговых платежей, несет и существенные социальные обязательства.По мере изменения отношений между государством и хозяйствующими субъектами, становления органов местного самоуправления, общественных институтов эволюционировало и социальное партнерство.

Так, ежегодно компания направляет на социальные программы порядка 10 млрд рублей, включая финансирование Фонда будущих поколений республики. На эти средства строятся дороги, жилые дома, школы, больницы, культурные центры, реабилитационные центры для детей. Всего реализуется около 500 социальных проектов и мероприятий.

АЛРОСА вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие и благополучие республики, уплачивая налоги в федеральные и региональные бюджеты, трудоустраивая местных жителей, закупая и используя услуги местных и региональных поставщиков, ускоряя развитие сопутствующих отраслей. Это все способствует улучшению условий жизни местного населения и стимулированию экономического роста республики в целом.

Так, в 2019 году Компанией было обеспечено 39% налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет республики, в 2020 году — 23%, в 2021 году ожидается прирост к уровню прошлого года.

Основные макроэкономические показатели, такие как, объем валового регионального продукта (ВРП) и промышленного производства напрямую связаны с деятельностью АЛРОСА. Вместе с тем, за счет реализации крупных нефтегазовых инвестиционных проектов в 2020 году произошли значительные структурные изменения в объеме ВРП: в дополнение к традиционным базовым отраслям по добыче алмазов, золота и угля,оказывает влияниеи нефтегазовый комплекс.

В целях повышения качества жизни населения, решения задач социально-экономического развития, экологического благополучия улусов«алмазной провинции», Указом Главы Республики Саха (Якутия) утверждена Концепция социально-экономического и экологического развития улусов «алмазной провинции».

К слову, с 2021 года в перечень улусов «алмазной провинции» решением Главы республики Айсеном Николаевым по согласованию с компанией включен и Кобяйский улус.

В соответствии с Концепцией финансовые средства, поступающие от компании, направляются на новое строительство объектов производственного и непроизводственного назначения, решение экологических проблем улусов «алмазной провинции».

Школы, клубы для якутян

– Какова эволюция отношений республики с компанией АЛРОСА? Насколько динамично развивалось сотрудничество правительства республики и АЛРОСА в социальной сфере? Что это дало жителям Якутии?

– Как я уже упоминала выше, компания АЛРОСА, кроме выплаты дивидендов и налогов в бюджет республики, осуществляет и солидные прямые выплаты в ее социальную сферу. В соответствии с Договором о долгосрочном сотрудничестве в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия) и АЛРОСА, компания, ежегодно, начиная с 2011 года, перечисляет денежные средства в Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия). В рамках указанного договора на протяжении многих лет строятся новые социальные объекты.

Так, благодаря финансовой поддержке Целевым фондом будущих поколений с 2012 по 2020 годы было реализовано 27 проектов социальной инфраструктуры, в том числе строительство новых школ, детских садов, больниц. Это новое здание школы в селе Абый Абыйского улуса, зал для адаптивных видов спорта в селе Бетюнцы Амгинского улуса, общежитие СВФУ на 500 мест в Якутске, культурно-спортивный комплекс в поселке Зырянка Верхнеколымского улуса, больница в поселке Батагай Верхоянского улуса, многофункциональный культурно-досуговый комплекс в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса и многое другое.

Один из важнейших инфраструктурных проектов – строительство нового аэропорта в городе Мирный, ввод которого запланирован в 2023 году. Также компания участвует в газификации Удачного, проводит работы по сносу ветхого и аварийного жилья в Мирном, Айхале, Удачном Мирнинского района.

Местные кадры – в промышленность

– Эффективно ли используется потенциал местных трудовых ресурсов в работе АЛРОСА?

– За 10 лет на работу в АЛРОСА было принято более 32 тысяч местных кадров.

В группе компаний, по программе «Местные кадры – в промышленность»,сегодня работают более 20 тысяч человек, жителей республики. Таким образом, АЛРОСА – не только крупнейший работодатель в республике, но и единственная компания мирового уровня, в которой занято огромное количество якутян.

Вместе с тем, компания в целях повышения финансовой устойчивости и, соответственно, отчислений в консолидированный бюджет республики проводит реорганизацию структурных подразделений. Данный вопрос остается одним из острых вопросов населения районов «алмазной провинции» и является важным не только по экономическим, но и по социальным последствиям.

– Как в целом Правительство республики оценивает итоги реализации Договора о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), заключенного между АЛРОСА и Правительством Республики Саха (Якутия) 5 марта 2011 года?

– В целом все обязательства сторон по Договору выполнены. Проведена большая двухсторонняя работа по выполнению взаимных экономических, финансовых, социальных обязательств.

Кроме того, действуют и другие документы взаимодействия с компанией: соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры — в промышленность»; целевая программа «Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего»; соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с девятью муниципальными районами республики.

В рамках целевой программы «Во имя будущего», кроме строительства социальных объектов, компания помогает получать достойное образование детям из отдаленных наслегов республики, предоставляет молодежи доступ к образованию.

С 2018 года действует приоритетный республиканский проект «Местные кадры — в промышленность». АЛРОСА ведет совместную работу с центрами занятости населения, проводит ярмарки вакансий. В рамках соглашения проводятся различные мероприятия по трудоустройству из числа незанятых и безработных граждан, в том числе из сельской местности.

Для выполнения определенных и временных работ на строящихся производственных объектах компания привлекает квалифицированных рабочих по вахтовому методу с обязательным вовлечением местных трудовых ресурсов, в том числе представителей коренных национальностей Якутии.

Также компанией принята расширенная комплексная программа охраны окружающей среды на 2019-2023 годы. Так, АЛРОСА ежегодно финансирует проведение природоохранных мероприятий на сумму порядка 6 млрд рублей. За пять лет это будет 30 млрд рублей. Средства идут на защиту окружающей среды от физических воздействий, поддержание чистоты воздуха, снижение воздействий, ведущих к изменению климата. Список задач включает также поддержку уникального природного парка «Живые алмазы Якутии», зарыбление рек, рекультивацию использованных в производстве земель с восстановлением плодородного слоя и высадкой трав, кустарников и деревьев.

Следует отметить, что в рамках реализации политики корпоративной социальной ответственности, на примере компании АЛРОСА крупные компании, ведущие детальность на территории Якутии, также оказывают поддержку в виде строительства социально ориентированных объектов.

В настоящее время в республике действует 31 соглашение, заключенное Правительством Республики Саха (Якутия) с крупными компаниями-недропользователями в рамках долгосрочного сотрудничества в области социально-экономического развития республики, путем участия крупных компаний в реализации региональных, муниципальных программ и проектов строительства объектов социальной инфраструктуры, поставки товарно-материальных ценностей.

Договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), заключаемый между АЛРОСА и Правительством Республики Саха (Якутия), способствует ускоренному социально-экономическому развитию республики и является единственным комплексным подробным договором, затрагивающим детально все сферы взаимодействия.В этом плане АЛРОСА не только флагман промышленного развития республики, но и пример для других компаний-недропользователей по проведению долгосрочной социально ответственной политики в интересах жителей Якутии.

Новый договор о сотрудничестве

– В скором времени с АЛРОСА будет подписан новый договор о социально-экономическом развитии республики. Основные его пункты?

– Новый договор учитывает изменения ситуации на мировом алмазном рынке, развитие региональной и федеральной нормативной правовой базы в части взаимодействия с недропользователями, а также последствия аварий техногенного характера. Он направлен на усиление взаимодействия между республикой и компанией в части охраны окружающей среды, защиты труда, социальных гарантий, благотворительных проектов и т.д. Компания продолжит выполнение социальных обязательств, в части строительства социально значимых объектов.

В новом проекте договора предусматриваются обязательства АК «АЛРОСА» по таким направлениям, как социальные гарантии для якутян, охрана окружающей среды, обеспечение экологической и промышленной безопасности в зоне деятельности компании, использование научно – технического потенциала республики, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие инфраструктуры в улусах «алмазной провинции», реализация благотворительных проектов и инициатив, направленных на поддержку и развитие социальной, культурной и гуманитарной сфер общества, образования, здравоохранения, экологии, физической культуры и спорта, развитие одаренных детей.

Наиболее значимыми являются пункты договора, на основании которых осуществляется ежегодное финансирование уставной деятельности Целевого фонда будущих поколений РС(Я), финансирование «Программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы», участие в сносе и переселении ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Мирный Мирнинского района.

В договор включены и пункты, утверждающие конкретные мероприятия. Компания ведь работает с республикой сразу по нескольким направлениям, как об этом я упоминала выше. Так, в рамках только этого Договора с 2021 по 2025 годы предусмотрено финансирование социально значимых мероприятий на сумму порядка 6 млрд рублей.Его заключение будет способствовать развитию долгосрочного сотрудничества путем участия АЛРОСАв реализации программ и проектов социально — экономического развития Республики Саха (Якутия), взаимодействию сторон по мобилизации материальных и интеллектуальных ресурсов.

Также проектом нового договора предусмотрена возможность дополнительного целевого финансирования мероприятий поддержки и развития социальной, культурной и гуманитарной сфер общества, образования, здравоохранения, экологии, физической культуры и спорта, на поддержку и развитие одаренных детей, а также для реализации социально-значимых государственных программ на территории Республики Саха (Якутия).

Конечно же, заключение этого нового договора будет способствовать дальнейшему развитию долгосрочного сотрудничества республики с компанией путем реализации программ и проектов социально — экономического развития нашей республики, взаимодействию сторон по мобилизации материальных и интеллектуальных ресурсов во имя главной цели – повышения благосостояния населения Якутии.