Взаимодействие церкви и общества для развития республики

Коллаборация – совместный проект сети ресурсных центров Якутии, проектом предусмотрено объединить различные формы и направления поддержки тех инициатив, которые есть на территории. Такое уникальное объединение получило грант главы Республики.

В декабре по приглашению коллаборации в Якутск приехал один из известных федеральных экспертов – Михаил Курашин, который в течении нескольких дней вел тренинг для некоммерческих организаций Республики. Михаил Вячеславович приезжает в Якутию уже в третий раз, и раз за разом отмечает рост качества заявок на грантовые конкурсы.

На тренингах в первую очередь рассматривались типичные ошибки которые допускаются при оформлении заявки. Жители Республики получили возможность рассмотрения своей заявки экспертом в режиме он-лайн. Более 100 участников из нашей республики и дальневосточного региона смогли принять участие в тренингах на электронных площадках, а также очно по предварительной записи. В организации и проведении приняли участие ведущие Ресурсные Центры Республики: РЦ «СПАС» (Анжелика Тупицына), РЦ «АКФА» (Александра Гурьева), РЦ «Союз Женских Организаций» (Анжелика Андреева), РЦ «Социальных технологий РС(Я)» (Нарьяна Гаврильева). Тренинг шел на нескольких площадках: в пространстве коллективной работы «Точка кипения», в ресурсных центрах, заключительный этап состоялся в Якутской духовной семинарии. Здесь прошел мозговой штурм с целью создания совместных проектов, охватывающих нашу республику и дальневосточный регион.

Анжелика Тупицына, руководитель ресурсного Центра «СПАС»: «Площадка выбрана не случайно, взаимодействие церкви и общества дает мощный импульс к развитию территорий. Мы научились взаимодействовать и генерировать идеи, которые уже в ближайшем будущем будут реализованы в нашей республике».

В январе будут подведены итоги первого конкурса 2021 года Фонда президентских грантов, а затем начнется прием заявок на второй. Под патронатом ресурсных центров республики уже готовятся сотни заявок и к ним добавятся новые, ведь общественная активность нашей республики растет с каждым годом.