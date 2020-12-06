Выживший в нижнеколымских снегах

Предлагаем Вашему вниманию спецвыпуск «Антропологии Севера» о зимней дойке кобыл якутской породы в хозяйстве на речке Кенкеме. На примере якутской культуры и ее отношения к Холоду, раскрываются перспективы использования холодных условий для вписывания традиционных хозяйственных занятий саха в современную креативную экономику.

Коневод — Виктор Семенович Сидоров рассказывает о своем приобщении в зрелом возрасте к табунному коневодству в Центральной Якутии, доении кобыл в зимнее время и эксперименте ЯНИИСХ с изготовлением зимнего кумыса.

К слову, в зимнее время рентабельным (с реализацией зимнего кумыса) доением кобыл занимаются в Якутии всего три человека (Васильев П.П., его сын), одним из троих является герой нашего видеофильма — Виктор Сидоров.

На 13:22 минуте может послушать рассказ Виктора Сидорова о выживании в условиях ноябрьской зимы 1985 года в Нижнеколымском районе, когда ему пришлось в одиночку в течение четырех дней, ночуя в снегу без еды, крова и костра искать дорогу домой.

Приятного просмотра!