Видео: выживший пассажир Ан-2 Павел Кривошапкин рассказал, как удалось спастись

Выживший в авиакатастрофе в Якутии пассажир рассказал, как ему удалось спастись. Видео тгк SHOT

36-летний Павел Кривошапкин после крушения самолёта провёл в лесу в одиночестве десять дней. По словам Кривошапкина, во время полёта их Ан-2 попал в сильный туман. Пилот пытался то поднимать, то опускать самолёт — и в итоге он врезался в гору. Павел очнулся в салоне в дыму и смог сам выползти наружу. На берегу озера он нашёл пустующий рыбацкий домик. Нашли выжившего, когда тот махал палкой, обмотанной оранжевым спасательным жилетом, сообщает тгк SHOT

Как сообщает тгк @sakhaday, Павел Кривошапкин уже доставлен в Республиканскую больницу №2. Сообщается, что передвигается самостоятельно, на вопросы отвечает продуктивно. По данным скорой помощи: состояние средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер.