«Выжившая» в тайге Карина Чикитова берет уроки у Илзе Лиепы

Карина Чикитова, та самая якутская девочка, которая выжила в возрасте младше 4 лет две недели в олекминской тайге, сейчас находится в Москве, где она встретилась с известной балериной Илзе Лиепа. Как известно, Карина поступила в Якутское балетное училище, ей уже исполнилось 12 лет, и она уже выглядит как настоящая маленькая балерина. Несколько дней она будет заниматься в балетной школе Илзе Лиепы, сообщает тгк PRanya Якутия.

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Семь лет назад история этой якутской девочки облетела всю Россию. Карина чудом выжила, проведя почти две недели в тайге. Тогда ребёнку не было и четырёх лет. Девочка ушла вместе с щенком Найдой. Питалась в лесу ягодами. На ночь устраивала постель из травы, ложась спать, обнимала собаку и это спасло ее от холода.

Сейчас Карина учится балетному мастерству и говорит, что на пуантах стоять больно, держать руки, тянуть ноги. Но педагоги отмечают упорный и сильный характер девочки, который помог ей, совсем еще маленькой, выстоять в тяжелейших условиях на выживание в дикой тайге, что не каждому взрослому по силам. Карина мечтает станцевать в Большом театре в партии Жизель, а ее любимый артист балета — Николай Цискаридзе, сообщает ndtv.ru.