Выжившая после встречи с медведем рассказала подробности

В ночь на 1 сентября в селе Арылах Мирнинского района на жительницу Якутии Алину ДОЛГОЛЮК напал медведь. Девушка приступила к ночному дежурству на холодных складах совхоза «Новый» АК «АЛРОСА», сообщает News.Ykt.Ru.

— Территория складов очень большая. На складах хранятся комбикорм, овес и рабочий инвентарь совхоза. Хищник прошел под забором, сломал железное ограждение и пролез на склад. Я сидела в сторожке и услышала: как будто бревна ломаются. Сразу подумала: «Всё, меня грабят, наверное!» Тут же набрала номер завскладами Анны Борисовны и говорю ей: «Нас, видимо, грабят, приезжайте, а я побежала на обход ловить воров!»

Сначала побежала на звук, а он от меня к воротам побежал. На улице было очень темно, а у меня только фонарик на мобильном телефоне. Я решила побежать ему навстречу, наперерез. Я до конца думала, что бегу на человека, вора. В какой-то момент он резко вышел на свет фонаря от конторы, и только тогда я поняла, навстречу кому я бегу. У меня был ступор, тело парализовало от шока и страха. А он продолжал рычать и бежать на меня. В последний момент развернулась и побежала, сделала всего несколько шагов, как он меня ударил лапой.

От удара я упала в лужу, в ушах зазвенело. В этот момент упал стоявший рядом мотоцикл: видимо, я или медведь задели его. Этот мотоцикл днем чинили наши парни, он стоял без колес. От грохота упавшей техники медведь испугался и начал убегать. Это было мое спасение. Я забежала в свою каморку и закрылась. И начала кричать в форточку: «Медведь, медведь!!!!», чтобы предупредить людей об опасности.

Пометил медведь меня. Только благодаря тому, что у меня куртка была толстая, рана оказалась неглубокой.

По словам пострадавшей Алины, медведь был большой. По следам охотники определили, что ему больше двух лет.