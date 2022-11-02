Выздоровевших от коронавируса якутян вдвое больше, чем заболевших
На 2 ноября выявлено 38 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 22 случая,
— Нерюнгринский район – 3 случая,
— Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский районы – по 2 случая,
— Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 479 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 625 921 тест.
За последние сутки госпитализировано 10 человек или 26,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 38 случаев.
За сутки 57,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 42,1%.
На 02.11.2022 лечение в стационарах получают 19,1% больных, в амбулаторных условиях – 80,9%.
За сутки выздоровело 79 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 691 825 человек. (96,5% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 188 872 человека.
Это 75,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 02.11.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработано 1 361 входящих звонков
Проведено 1 479 исследований в сутки
Из 123 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,3%
На горячую линию здравоохранения поступило 65 звонков
Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
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