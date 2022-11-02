Выздоровевших от коронавируса якутян вдвое больше, чем заболевших

На 2 ноября выявлено 38 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 22 случая,

— Нерюнгринский район – 3 случая,

— Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский районы – по 2 случая,

— Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 479 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 625 921 тест.

За последние сутки госпитализировано 10 человек или 26,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 38 случаев.

За сутки 57,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 42,1%.

На 02.11.2022 лечение в стационарах получают 19,1% больных, в амбулаторных условиях – 80,9%.

За сутки выздоровело 79 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 691 825 человек. (96,5% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 188 872 человека.

Это 75,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 02.11.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 1 361 входящих звонков

Проведено 1 479 исследований в сутки

Из 123 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,3%

На горячую линию здравоохранения поступило 65 звонков

Волонтеры не были задействованы