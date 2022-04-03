Выявлены сильнейшие гиревики Якутии

В Чурапчинском улусе состоялся республиканский турнир на Кубок Федерации улуса памяти отличника ФКиС РФ Н.Н. РЕШЕТНИКОВА. По итогам турнира лучшей оказалась команда Чурапчинского улуса, второе место за спортсменами Хангаласского улуса, а третье место заняла команда Таттинского улуса. Участников поздравили заместитель главы — руководитель аппарата администрации МО Чурапчинский улус Семен ФЕДОРОВ, мастер спорта ЯССР, РСФСР, заслуженный тренер РС(Я), отличник образования РС(Я), старший тренер РС(Я) Василий ДЬЯЧКОВСКИЙ, Николай РЕШЕТНИКОВ — сын Решетникова Николая Николаевича, начальник управления спорта Чурапчинского улуса Иван ОКОНЕШНИКОВ, главный судья соревнования, ветеран спорта, судья республиканской категории Семен ПОПОВ, председатель федерации гиревого спорта Чурапчинского улуса Джулустан ЕГОРОВ. Организаторы турнира выражают большую благодарность за призы и поддержку всем организациям, в том числе, РЦВНС «Модун», управление спорта улуса, администрации сел Чурапча, Чыаппара, Хатылы, руководства школ сел Чыаппара, Хатылы, ЧСОШ, детсада «Березка», землячество села Чыаппара в Чурапче, коллективу ДЮСШ.

Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»

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