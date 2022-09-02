Выявлены правонарушения в сфере продажи алкоголя

Участковыми уполномоченными полиции МУ МВД России «Якутское» выявлены 3 правонарушения в сфере продажи алкоголя

В г. Якутске участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» проведены рейды по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции.

За дежурные сутки полицейскими выявлены три факта нарушений реализации алкогольной продукции в продуктовых магазинах на ул. Курнатовского и в микрорайоне Марха. Установлено, что продавцы реализовали спиртное после 20.00 ч. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ч.1 ст.14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Всего на местах изъято более 309 литров алкогольной продукции.

Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются.