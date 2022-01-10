Выявлены лучшие организации Якутии с высокой социальной эффективностью — 2021

В Республике Саха (Якутия) проведен Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности».

Основной задачей мероприятия является выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.10.2021 г. признаны победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2021 года:

· В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» — Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» (г. Ленск, руководитель организации – О.Ю. ГРИНЕРТ);

В номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы» — Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» (г. Якутск, директор – Н.Д. БУГАЕВ);

· В номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» — Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (г. Якутск, руководитель организации – В.А. КОРОБОВ);

В номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий» — АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (г. Якутск, руководитель организации – Н.Н. ДОЛГУНОВ).