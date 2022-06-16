Выявлены факты использования технических средств во время экзаменов

За использование на теоретическом экзамене по ПДД радиоэлектронного и другого оборудования может грозить уголовная ответственность

Сегодня интернет пестрит предложениями: «Помогу сдать экзамены в ГИБДД!», «Помощь в получении, возврате после лишения водительского удостоверения!», «Содействие в ГИБДД!». Находятся граждане, которые, в надежде получить без дополнительных усилий и хлопот заветную водительскую карточку, «клюют» на такие призывы. В итоге же такие любители «халявы» и острых ощущений лишаются не только денег, не получают желаемого, но и могут подвергнуться уголовному наказанию. За последнее время участились случаи, когда «благодетели» предлагают страждущим помощь в виде аренды специального оборудования, позволяющего передавать подсказки во время экзамена.

Так, 8 июня сотрудниками экзаменационного подразделения и контрольно- профилактического отделения Госавтоинспекции республики был выявлен очередной факт использования устройства, предназначенного для скрытой передачи информации, при сдаче теоретического экзамена.

В ходе последующей проверки в присутствии понятых было установлено, что сдача теоретического экзамена происходила под диктовку с применением специального технического средства – микронаушника с блютуз соединением через сотовый телефон.

Нарушителем порядка сдачи экзаменов на право управление транспортными средствами оказался 29-летний житель столицы, он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Назначено проведение экспертизы изъятого оборудования.

Надо отметить, что только в этом году сотрудники Госавтоинспекции выявили уже около 10 случаев использований разного рода приборов и оборудования для передачи информации во время сдачи теоретического экзамена.

Госавтоинспекция напоминает, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 Уголовного Кодекса. В соответствии с ней злоумышленникам грозит наказание: от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет.

Надеяться при сдаче экзамена по ПДД стоит лишь на свои знания и умения. В конечном итоге от того, насколько будущий водитель хорошо изучил Правила дорожного движения, умеет их применить на практике, научился ориентироваться в разных ситуациях на дороге, будут зависеть не только его собственные жизнь и здоровье, но и жизни и здоровье других участников движения. Словом, «двоечникам» за рулем не место, а обманщиков и хитрованов, пытающихся обойти законодательство, сотрудники полиции выявляют в ходе проводимых специальных мероприятий, безнаказанными такие правонарушители точно не остаются.