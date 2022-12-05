Выявлено 346 случаев хищения электроэнергии

Специалисты сетевого предприятия выявили 346 случаев хищения электроэнергии в Центральной Якутии

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) за десять месяцев этого года провели 1221 рейд по выявлению неучтенного потребления электрической энергии в Центральных районах Якутии, г. Якутск и его пригородах. По их итогам зарегистрировано 346 случаев хищения электроэнергии, объем неучтенного потребления составил 4375 тыс. кВт*ч. Общий ущерб от действий нарушителей составил 15,8 млн рублей, из них возмещено 7,8 млн рублей.

Из общего количества выявленных нарушений составлены 60 актов в отношении юридических лиц, которые незаконно потребили электроэнергии на 7,3 млн рублей и 286 актов в отношении физических лиц на 8,5 млн рублей.

Наибольшее количество нарушений зафиксированы в г. Якутск и пригородах – 185, в Мегино-Кангаласском улусе- 56, Усть-Алданском-32, Хангаласском улусе -19 нарушений.

«Специалисты сетевого предприятия ведут планомерную работу по выявлению фактов хищения электроэнергии, проводят разъяснительные беседы с потребителями. Любое вмешательство посторонних лиц в работу энергообъектов несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, может привести к пожарам, повышается вероятность аварийных отключений и возгораний», – пояснил заместитель главного инженера предприятия Сергей Федоров.

Обо всех фактах самовольного подключения к электрическим сетям, а также случаях повреждения электросетей или угрозе их повреждения в городе Якутске следует сообщать в диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (411 2) 21-55-68; в улусах – в местный район электрических сетей.