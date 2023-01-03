Выявлена причина отключения электроснабжения в «Сатале»

Сейчас теплоснабжение в микрорайоне «Сатал» восстановлено

Энергетики выявили предварительную причину аварийного отключения электроснабжения, произошедшего 1 января в 07:25 на подстанции «Радиоцентр», в результате которого под ограничение попали жители Жатая, Кильдямцев, Тулагино, Кангалассов и Мархи.

«Технологическое нарушение произошло из-за возникшего близкого короткого замыкания из-за повреждения кабеля в ячейке абонентской линии «Сатал», из-за чего произошло отключение силового трансформатора 1Т со сбросом нагрузки порядка 8 МВт», — прокомментировал главный инженер ПАО Якутскэнерго Игорь Шкурко.

После анализа обстановки большая часть нагрузки в 07:51 была переведена на подстанцию «Кангалассы». В 08:21 оставшиеся потребители на классе напряжения 10 кВ запитаны, кроме абонентской линии «Сатал».

Бригада службы кабельных линий произвела монтаж концевой муфты на силовом кабеле 10 кВ. В 16:04 собрана нормальная схема, электроснабжение микрорайона восстановлено в полном объёме. Ограничения сняты.

Напомним, что электросетевое хозяйство микрорайона является абонентским и находится в ведении СОНТ «Сатал», а соответственно и обслуживается самостоятельно. Из-за неготовности администрации СОНТ «Сатал» к устранению аварийной ситуации собственными силами и средствами было принято решение оказать содействие в восстановительных работах.

Привлечено 3 бригады Центрального РЭС: оперативно-выездная бригада, служба кабельных линий и Жатайского сетевого участка.