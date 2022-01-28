Выявлена похитительница плюшевого мишки

В Томпонском районе раскрыта кража плюшевого медведя

В полицию Томпонского района поступило сообщение от работника магазина о том, что у них похищен товар стоимостью 4 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 23-летняя местная жительница.

Установлено, что женщина пришла в магазин и приобрела мягкую игрушку. Затем, когда продавец отошла в подсобное помещение, подозреваемая воспользовалась моментом и похитила большого плюшевого медведя, после чего поспешно скрылась.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.