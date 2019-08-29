Выявлен победитель конкурса видеороликов на якутском языке

Ни для кого не секрет, что самая активная аудитория интернета — это дети. Видеоролики играют огромную роль в процессе формирования сознания ребенка. Именно поэтому Целевой фонд будущих поколений проводил республиканский конкурс по созданию обучающих видеороликов для видеохостинга Youtube, направленного на сохранение и популяризацию якутского языка. Чтобы дети знали, говорили на родном языке, помнили историю и уважали культуру.

Сегодня в Целевом фонде определили победителя республиканского конкурса.

При отборе претендентов конкурсная комиссия учитывала соответствие целям и задачам, целевой аудитории и направлениям конкурса (обучающий, образовательный, развлекательный контент), уникальность контента, новизна идеи, качество оформления видео (дизайн, анимация и т.д.), качество аудиоряда (озвучка, музыка и т.д.), детальная разработанность проекта, методология, грамотность, количество серий проекта, креативность (подача материала, концепция).

Состав комиссии: председатель комиссии – Генеральный директор НО «ЦФБП РС(Я)» Местников Сергей Васильевич, руководитель УЦП НО «ЦФБП РС(Я)» Попова Сардана Васильевна, секретарь комиссии – ведущий специалист УЦП НО «ЦФБП РС(Я)» Кузьмин Василий Афанасьевич, заместитель директора национальной библиотеки РС(Я) Попова Светлана Александровна, главный специалист Отдела государственной политики в области СМИ и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Иннокентьева Алевтина Романовна, заместитель руководителя Отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки РС(Я) Абрамова Туйаара Семеновна.

Конкурсная комиссия, рассмотрев работы 10 участников отобрала самый достойный проект под названием «Көрдөөх наука» МБУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск». Победителю фонд предоставляет грант на сумму 900 000 рублей, за счет которого им предстоит в течение года реализовать проект.

Предлагаем вашему вниманию видеоролик победителя конкурса.

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=gtLeuFyMebQ&feature=youtu.be