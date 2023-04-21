В Якутске выявлен факт незаконного подключения коммерческого оборудования к газовой сети

19 апреля 2023г. инспектором Управления по сбытовой деятельности был выявлен факт установки дополнительного газового оборудования кустарного производства по улице Ново-Сайсарская города Якутска.

Гражданин Т. самовольно подключил через тройники опасное дополнительное газовое оборудование кустарного производства. В гараже была установлена хлебная печь кустарного производства, на которой выпели лепешки и хлеб для реализации, в помещении кухни установлена самодельная горелка под казан, для приготовления пищи.

Теперь гражданину Т. грозит административная и уголовная ответственность, а также взыскания в размере 115 тысяч рублей, в том числе:

— 15 000,00 рублей административный штраф;

— 100 000,00 рублей штраф по договору поставки газа за каждую единицу газоиспользующего оборудования, не соответствующего установленным для него техническим требованиям, либо используемого не в соответствии с требованиями по эксплуатации, либо самовольно перестановленного, замененного или отремонтированного, а также подключенного без согласования с АО «Сахатранснефтегаз».

Сотрудники АО «Сахатранснефтегаз» ежемесячно выявляют по 10-15 фактов нарушений и незаконного подключения газа, таких как:

— незаконная врезка в газопровод;

— самовольное подключение газа, а также после ограничения за долги или нарушения правил безопасности (срыв пломбы и заглушки, путем сварочных работ);

— монтаж и демонтаж бытовых газовых котлов, горелок, водонагревателей и плит без внесения изменений в договор поставки природного газа и в договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Стоит отметить, что незаконное подключение газа или замена газового оборудования обойдется в разы дороже, чем его легальное оформление и использование. Ведь наказание включает в себя не только отключение от газа (4 100-11 000 рублей), но и административную (штраф от 10 000 до 15 000 рублей), и даже уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 6 лет. За период незаконного пользования газом так же будет выставлена сумма ущерба с учетом повышенного коэффициента и по мощности газового оборудования.

Кроме того, нарушителям будут выставлены договорные штрафные санкции:

— в размере 100 000 рублей за каждый факт самовольно подключенного отдельно взятого помещения;

— в размере 50 000 рублей за каждую единицу газоиспользующего оборудования, не соответствующего установленным для него техническим требованиям, либо используемого не в соответствии с требованиями по эксплуатации, либо самовольно перестановленного, замененного или отремонтированного, а также подключенного без согласования с АО «Сахатранснефтегаз»;

— в размере 100 000 рублей за нарушение целостности пломб, которые были установлены АО «Сахатранснефтегаз» в случаях отключения газа за нарушение договорных условий или долги.

Практически все правонарушители, подключившиеся без разрешения к газовой сети, убеждены, что обнаружить данный факт сложно и им ничего не угрожает, однако подобные случаи легко выявляются во время плановых проверок и при проведении технического обслуживания, обходов трасс газопроводов. Часто встречается отказ Абонента в допуске сотрудников АО «Сахатранснефтегаз» в помещение для проведения проверки, а это грозит приостановлением исполнение обязательств по поставке газа.

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