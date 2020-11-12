Выясняются причины трагического пожара в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 ноября 2020 г. в 04.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный хотон на улице Кальвица в п. Сангар Кобяйского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения через пять минут горел хотон. В результате пожара огнем поврежден хотон по всей площади на 8 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 ноября 2020 г. в 04.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Медиков в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня на площади 20 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливается.

11 ноября 2020 г. в 11.40 в пожарно-спасательную службу поступила информация о пожаре в техникуме, расположенном по улице Советская с. Графский Берег Намского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден густой дым на 2м этаже и открытый огонь в кабинете. В результате пожара огнем повреждено: потолок на площади 20 кв.м. и стена на площади 12 кв.м. в кабинете центра мониторинга на 2м этаже. Общая площадь 32 кв.м. Спасено здание учебного корпуса №1 Намского техникума. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 ноября 2020 г. в 14.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Нагорная в г. Покровск Хангаласского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения было задымление внутри гаража. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Причина предположительно нарушение техники безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 ноября 2020 г. в 16.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора в 5-тиэтажном жилом доме на улице Богатырева в Якутске. В результате пожара произошло горение мусора под домом площади 1 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 ноября 2020 г. в 20.15 в пожарно-спасательную службу поступила информация о пожаре в 2-х квартирном частном доме по улице Билибина в Якутске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горел дом открытым огнем. В результате пожара огнём повреждена квартира и кровля дома на площади 30 кв.м. Есть погибшие мужчина и женщина, а также один пострадавший.

11 ноября 2020 г. в 20.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении автобуса на улице Очиченко в г Якутске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, из под капота шел дым. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1 кв.м. Спасен автобус. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!