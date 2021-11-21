21.11.2021
13:37
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Происшествия

Выясняются причины ЧП в вилюйских улусах

1 ноября 2021 года в 12.08 отключилась линия 110 кВ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск». Причина выясняется.  
В 12.50 восстановлено электроснабжение на участке «Сунтар – Нюрба». 
В 12.59 энергетики полностью ввели линию в работу. Ограничений электроснабжения нет. 

Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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