Выясняются причины ЧП в вилюйских улусах

1 ноября 2021 года в 12.08 отключилась линия 110 кВ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск». Причина выясняется.

В 12.50 восстановлено электроснабжение на участке «Сунтар – Нюрба».

В 12.59 энергетики полностью ввели линию в работу. Ограничений электроснабжения нет.



Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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