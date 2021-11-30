Выяснят ли откуда стая озверевших собак?

В соцсетях Якутска сегодня распространилось видео нападения собак в районе ипподрома. На нем запечатлено, как девушка отбивается от стаи бродячих собак, которые валят ее на землю, рвут подол.

По информации директора Пункта передержки безнадзорных животных г. Якутска Екатерины БЕЗРУЧЕНКО, в этом районе с 9 часов утра работает бригада по отлову животных. «В данное время нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова», — сказала руководитель ППБЖ.

Проверку по происшедшему организовала прокуратура г. Якутска, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напоминаем, что сегодня, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных. Его цель – это привлечь внимание общества к проблемам домашних животных, подчеркнуть ответственность человека за каждое живое существо на планете.