Выяснена причина ЧП этой ночи в заречных районах Якутии

Выяснилась причина аварии в заречных районах Якутии. На 221 опоре линии электропередачи «Майя-Чурапча» произошло натяжение провода и касание изоляции. Об этом сообщил КЧС первый вице-премьер республики Дмитрий САДОВНИКОВ.

До устранения аварии все пять районов, попавшие под отключение, обеспечены резервными источниками питания. В них работают дизельные электростанции. Однако, в нескольких населенных пунктах Амгинского и Чурапчинского районов они не обеспечивают полную нагрузку. Там пока введены веерные отключения по несколько часов.

На заседании КЧС Садовников распорядился запустить резервные источники питания в объектах теплоснабжения и обеспечить их топливом.

«По котельным ситуация проходит более или менее стабильно. Но есть сигнал по отключенным резервным источникам питания в котельных «ГУП ЖКХ РС (Я)» в селе Бетюнцы Амгинского района и селе Дебдирге Таттинского района. Предприятие уже обеспечило их передвижными источниками питания. Поэтому люди без тепла не останутся», — сказал он.

Как доложились первому зампреду правительства руководители министерств и главы районов, все объекты здравоохранения, образования и другие социальные объекты функционируют в штатном режиме.

Особое внимание Дмитрий Садовников попросил уделить профилактическим мероприятиям, разъяснять жителям требования пожарной безопасности при использовании автономных энергогенераторов.

Напомним, что авария произошла в ночь с 18 на 19 декабря на линии 110 кВ «Майя-Чурапча» примерно в 56 км от села Майя. Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы. Без света остались 83 населенных пункта, свыше 17 тысяч жилых домов, более 78 тысяч жителей. Протяженность линии составляет 120 км. Бригады энергетиков, выехавшие с Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов, работают над устранением аварии.