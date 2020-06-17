17.06.2020
15:16
107

Коронавирус

Определена дата вывозного рейса Якутск — Бишкек

19 июня состоится вывозной рейс по маршруту Якутск-Бишкек-Якутск.

Рейс выполняется авиакомпанией «Якутия», вылет из Якутска в 8:40 (время местное), вылет из Бишкека в 12:40 (время местное).

Рейс доставит в Якутск граждан России, проживающих в регионах ДФО, Красноярском крае, Иркутской и Мурманской областях. После приземления всем прибывшим будет предписан обязательный 14-дневный карантин.

Выполнение рейса согласовано всеми российскими уполномоченными ведомствами.

Для якутян, находящихся в данный момент за рубежом, работает телефон горячей линии министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия): +7 914 2375869 (звонки, whatsapp).

Источник: Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх