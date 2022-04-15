Вывезли! Ударный труд Ассоциации строителей АЯМ накануне закрытия ледовой переправы

Ударным трудом отметили закрытие ледовой переправы работники «Ассоциации строителей АЯМ» на железнодорожном тупике станции Нижний Бестях. Здесь накануне побывал исполнительный директор предприятия Егор Алексеевич ФРОЛОВ и провел дополнительные совещания со всеми сотрудниками Компании, в т.ч. с наемными грузчиками, по поводу интенсивной работы в самые последние денечки перед официальным закрытием «дороги жизни» на недлительный, но очень важный период. Как мы уже сообщали ранее, в марте предприятие перекрыло все собственные рекорды, переработав более 40 тысяч тонн грузов различного назначения, и вот только за 15 дней апреля удалось доставить до конечного получателя 25400 тонн…

Можно представить, что если бы не речная преграда, то на 20-25 процентов был бы побит и рекорд марта. Тут поистине приходят на ум слова М.Горького «Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячей его любовь к труду, тем более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа».

Эти слова пролетарского классика в полной мере относятся к людям беспокойной профессии, которые, не жалея времени и сил, трудятся на погрузочно-разгрузочном комплексе «Ассоциации» в Н.Бестяхе под руководством С.С. ИВАНОВА. Его незаменимый помощник – Светлана ФОМИНА, женщина-кремень, она держит под контролем весь процесс и не ошибется в подсчетах ни на килограмм. Здесь же трудится О.А. ШАПОВАЛОВА, начальник грузовой площадки «Логистика», приемосдатчики ФЕДОРОВА Гея, ПЕТУШКОВА Варвара и КНЯЗЕВА Любовь. Казалось бы, не женское это дело, особенно в морозы и непогоду, стоять на приемке в вагонах следить, чтобы груз был цел при разрузочных операциях, соответствовал качеству и количеству. Но они выбрали эту работу, причем, ездят издалека, некоторые из Якутска, другие – из Павловска. Надо отдать должное руководству «Ассоциации», что на тупике созданы хорошие условия для отдыха и обогрева: построено здание конторы, где наряду с кабинетами для бухгалтеров и приемосдатчиков есть кухня, санузлы, горячая вода. Тем, кто живет далеко, в Н.Бестяхе предложено хорошее общежитие. Не жалуются девчата и на зарплату, видимо, этот труд вознаграждается достойно.

Обработкой всей первичной документации, выставлением счетов, счетов-фактур, проводкой документов, работой с контрагентами по полной программе занимаются бухгалтер БРЕДОВА Н.С., специалисты по грузовой работе НОГОВИЦЫНА Н.А. и СОЛОВЬЕВА Т.В. В момент, когда мы вели беседу, они работали с ООО «СибирьТранс», и, как сказал представитель этой компании ЗОРИН Е.П., — «С «Ассоциацией» работаем три года, устраивает и подход руководства к партнерам, и тарифы, и (улыбается) девчата здесь красивые…» Вот так, и скоростью, и красотой берут свои рубежи эти работники!

Увидев, что в основном на тупике работают «Камазы», захотелось узнать мнение водителя одной из машин, и вот как охарактеризовал свою «кормилицу» КАРЯКИН Ю.П.: «Хоть и посмеивались над отечественным автопромом, но, посмотрите, как сейчас в связи с санкциями будут в почете российские автомобили. Я работаю на этой машине с удовольствием, не подводит даже в холода. Руководство значительно обновило автопарк «Камазами», нам простаивать не приходится, выполняем свои задачи, чтобы своевременно грузы дошли до получателей. Сейчас, как говорится, день всю весну кормит, надо успевать до распутицы…»

И в основном, успели! Вывезли к закрытию переправы десятки тысяч тонн комбикормов для Якутской птицефабрики, муки для Якутского хлебокомбината, химические реагенты для «Водоканала», различный груз для «Якуттопторга» и Агрохолдинга «Туймаада».

А теперь можно и выдохнуть, но… не надолго, поезда-то идут ежедневно и тянут-тянут на Нижний Бестях все самое необходимое для того, чтобы и столица Якутии, и все ее заречные районы не срывали свои планы из-за несвоевременной поставки материалов, машин, механизмов, продуктов и прочего народно-хозяйственного добра, которое с началом паромной переправы опять начнет комплексно перерабатывать «Ассоциация строителей АЯМ».