25.03.2022
17:24
178

Спорт

Выступление сестер Авериных 😍😍😍

Прекрасное выступление приглашенных гостей нынешнего фестиваля Muus uSTAR, известных гимнасток Арины и Дины Авериных😍😍😍

Фото: https://t.me/ulusmedia
Источник: https://t.me/ulusmedia
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх