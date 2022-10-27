Выступление Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать» — Песков

В 16:00 (мск) начнется пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай», во время которой выступит Владимир Путин

Президент выступит на пленарном сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Песков не сообщил, о чём будет рассказывать Путин, но тема конференции в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Дмитрий Песков считает, что выступление Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать».

Дмитрий Песков, анонсируя речь президента, назвал это «главным событием дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать». Смотрите прямую трансляцию по ссылке RTVI