Облом! Выступление DJ Smash в День города Якутска отменяется

Анонсированное ранее выступление в Якутске на празднике в честь Дня города музыканта DJ Smash отменяется в связи с невозможностью выполнения технического райдера артиста. Об этом сообщили в Управлении культуры и духовного развития ОА.

«За оставшееся время мы постараемся найти достойную замену, с тем, чтобы в общегородской праздник у всех жителей было хорошее настроение. Ведем переговоры с другими популярными музыкантами», — прокомментировала Индира Ли, начальник управления.