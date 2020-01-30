Выставлены батыйа Манчаары, купеческое серебро и костюмы Эдьиий Марыыны

В Якутском музее открылась выставка Мегино-Кангаласского улуса

Сегодня, 30 января в Якутском музее состоялось торжественное открытие выставки Мегино-Кангаласского района «Улус от века к веку» в рамках выставочного проекта, посвященного 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Мегино-Кангаласский район имеет древнюю историю, о чем свидетельствует выделенная в 1970-х годах этнографом А.И. ГОГОЛЕВЫМ на его территории кулун-атахская археологическая культура XIV–XV веков.

Мегино-Кангаласская земля – родина легендарного якутского национального героя Василия МАНЧААРЫ, известного предпринимателя, мецената Гаврила НИКИФОРОВА – Манньыаттаах Уола, купцов Акепсима и Петра КУШНАРЕВЫХ, Героя Советского Союза Фёдора ПОПОВА, советского режиссёра, актёра, народного артиста СССР Дмитрия ХОДУЛОВА, академика РАН Владимира ЛАРИОНОВА, народной артистки Якутии Марины ПОПОВОЙ – Эдьиий Марыына, народного артиста РФ и РС(Я) Ивана СТЕПАНОВА и писателей Ивана СЛЕПЦОВА – АРБИТА, Дмитрия ФЕДОРОВА – Дмитрий ТААС, Рафаэля ЕРМОЛАЕВА – Ба5атаайыскай, Константина ДЬЯЧКОВСКОГО – Туйаарыскай.

На открытии выставки с поздравительной речью выступили министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий КУПРИЯНОВ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Юрий БАИШЕВ, председатель улусного Собрания МР «Мегино-Кангаласский улус» Павел САЗОНОВ, председатель Высшего совета старейшин Якутии, почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Люлия ГРИГОРЬЕВА общественный помощник депутата Госдумы РФ М. Е. НИКОЛАЕВА, кавалер ордена Дружбы народов, почетный гражданин четырех наслегов Мегино-Кангаласского улуса Матвей МУЧИН, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Егор ШИШИГИН, директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Николай БУГАЕВ.

Выставка «Улус от века к веку» знакомит посетителя с историей, развитием и достижениями улуса в области культуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйства. На выставке представлено много интересных и уникальных экспонатов из 11 музеев Мегино-Кангаласского улуса, среди которых Сенделинский меч бронзового века, бюст и батыйа Василия Манчаары, Никонеанская библия, серебряные украшения и утварь из наследств известных купцов ПОПОВЫХ, ЛЕПЧИКОВЫХ, НИКИФОРОВЫХ, портрет купца Гаврила Никифорова — Манньыаттаах Уола работы художника-живописца Александра ХОДУЛОВА, памятный знак ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» совхоза имени В.И. Ленина Мегино-Кангаласского района Якутской АССР, а также сценический костюм, личные вещи, награды народной артистки Якутии Марины Поповой – Эдьиий Марыына, Героя Советского Союза Федора Попова, государственного и общественного деятеля Люлии Григорьевой, Героя Социалистического Труда, легенды золотой промышленности Тараса ДЕСЯТКИНА, академика Владимира Ларионова и многое другое.

Выставка будет работать до 25 февраля.