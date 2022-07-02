02.07.2022
12:07
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Культура

Выставку Третьяковской галереи в Якутске посетило 5000 человек

Пятитысячным посетителем выставки «Сокровища Третьяковской галереи» стала ученица Саха политехнического лицея г. Якутска Татьяна Хомподоева, сообщает тгк Эхо столицы. На выставку ее привел живой интерес к истории отечественного искусства и желание своими глазами увидеть шедевры. Генеральный директор музея Влада Тимофеева в торжественной обстановке вручила Татьяне памятные подарки.

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

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