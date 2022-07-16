16.07.2022
10:16
231
Культура
Выставку Третьяковской галерее в Якутске продлили
Национальный художественный музей Якутии продлевает выставку «Сокровища Третьяковской галереи» до 11 сентября
По многочисленным просьбам посетителей выставка продлена до 11 сентября. Выставка вызвала живой и неподдельный интерес у жителей республики, с произведениями классического и советского искусства познакомились уже более 10 000 человек, сообщает тгк Эхо столицы
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.07.2022
0
44
16.07.2022
1
151
16.07.2022
0
114
16.07.2022
0
128
16.07.2022
0
121
16.07.2022
0
111
16.07.2022
0
263
16.07.2022
1
577
16.07.2022
0
138
16.07.2022
0
205
16.07.2022
0
560
16.07.2022
0
449
16.07.2022
0
321
16.07.2022
0
195
16.07.2022
0
897
16.07.2022
0
455
15.07.2022
0
1833
15.07.2022
0
1416
15.07.2022
0
806
15.07.2022
0
479
15.07.2022
0
377
15.07.2022
0
1081
15.07.2022
0
336
15.07.2022
0
453
15.07.2022
0
1442
15.07.2022
0
439
15.07.2022
0
1183
15.07.2022
0
2083
15.07.2022
0
1801
15.07.2022
0
367
15.07.2022
0
408
15.07.2022
0
12388
15.07.2022
0
646
15.07.2022
0
534
15.07.2022
0
630
15.07.2022
0
422
15.07.2022
0
667
15.07.2022
0
2470
15.07.2022
0
486
15.07.2022
0
460
15.07.2022
0
370
15.07.2022
0
421
15.07.2022
0
412
15.07.2022
0
433
15.07.2022
0
338
15.07.2022
0
575
15.07.2022
0
333
15.07.2022
0
383
15.07.2022
0
439
15.07.2022
0
618
15.07.2022
0
432
15.07.2022
0
440
15.07.2022
0
889
15.07.2022
0
634
15.07.2022
0
857
15.07.2022
0
595
15.07.2022
0
585
15.07.2022
0
592
15.07.2022
0
533
15.07.2022
0
529
15.07.2022
0
475
ТОП НОВОСТИ
13.07.2022
1
25437
12.07.2022
0
15197
15.07.2022
0
12544
11.07.2022
1
10890
13.07.2022
3
8663
12.07.2022
0
8563
11.07.2022
5
7720
12.07.2022
0
6947
Добавить комментарий