Выставку Третьяковской галерее в Якутске продлили

Национальный художественный музей Якутии продлевает выставку «Сокровища Третьяковской галереи» до 11 сентября По многочисленным просьбам посетителей выставка продлена до 11 сентября. Выставка вызвала живой и неподдельный интерес у жителей республики, с произведениями классического и советского искусства познакомились уже более 10 000 человек, сообщает тгк Эхо столицы

Фото: тгк Эхо столицы Источник: тгк Эхо столицы

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх