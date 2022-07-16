16.07.2022
10:16
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Культура

Выставку Третьяковской галерее в Якутске продлили

Национальный художественный музей Якутии продлевает выставку «Сокровища Третьяковской галереи» до 11 сентября

По многочисленным просьбам посетителей выставка продлена до 11 сентября. Выставка вызвала живой и неподдельный интерес у жителей республики, с произведениями классического и советского искусства познакомились уже более 10 000 человек, сообщает тгк Эхо столицы

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

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