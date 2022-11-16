Выставка-ярмарка традиционных видов искусства народов Севера пройдет в Якутске

Экологический центр АЛРОСА завершил прием заявок на участие в выставке-ярмарке традиционных видов искусства народов Севера «Айар уус», который пройдет 10 декабря в Якутске. География участников получилась обширной – поступило более 60 заявок на участие из 23 населенных пунктов Якутии, а также из Чукотского автономного округа и Москвы. Заявки принимались на протяжении месяца.

Выставка-ярмарка приурочена году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

«Основная задача нашего мероприятия – это сохранить и преумножить народные традиции коренных народов Якутии, поддержать культурный уровень и развитие творческих способностей наших земляков. Мы хотим, чтобы подобные мероприятия способствовали передаче традиций народных промыслов и ремесел подрастающему поколению Якутии, раскрывались молодые таланты, новые имена мастеров, а бизнес-структуры обратили внимание на народное творчество», поделилась координатор выставки, ведущий инженер по охране окружающей среды Экоцентра АЛРОСА, Валерия ПАХОМОВА.

Выставка пройдет 10 декабря в Кружало г. Якутска. Посетители выставки увидеть творчество как именитых, так и молодых мастеров. Так, например, свои изделия в национальном стиле представит народный коллектив «Тиьилик», ювелирные изделия — фирма «Уран Саха», интерьерные куклы ручной работы, посуду из бересты и многое другое.

Одним из участников стал коллектив студии «Хранители традиций» из г. Мирного. Вот, что рассказывает представитель студии Мария ЗАХАРОВА:

«Мы представим на выставке-ярмарке художественную резьбу по дереву, которая была сделана к 100-летию Якутской АССР. Работа показывает историю Якутии. Я думаю, мы с этим справились. Наша работа «Благословенная Земля Олонхо» представляет девять картин — три мира: верхний, срединный, нижний. На верхнем – стерхи – духовный облик матери, дунур – род шаманского бубна и Платон Алексеевич Ойунский. Срединный мир — герои Ньургун Боотур и Туйаарыма Куо и олонхосут. Нижний мир — борьба между Ботууром и Абааьы.

Основная наша задача — показать людям, что из дерева можно не только посуды и мебель выполнить, но и поведать целый рассказ с глубоким смыслом. Любовь, восхищение, удивление зрителей — это наша победа.

Для нас выставка — прекрасная возможность показать свои изделия, посмотреть на творчество коллеги и жителей нашей большой республики».

Приглашаем всех гостей и жителей Якутска на выставку-ярмарку народных мастеров. Посетители выставки помогут определить победителей по двум номинациям: «Прикладное искусство» и «Местное производство».