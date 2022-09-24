Выставка-ярмарка «Продовольствие — 2022» началась сегодня в Якутске

24 и 25 сентября с 10 ч до 18 часов на Комсомольской площади развернется ярмарка-выставка, на котором будет представлена свежая молочная, мясная и рыбная продукции, чай, мёд, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.

«Традиционно в последние выходные сентября Минсельхоз Якутии проводит республиканскую выставку-ярмарку, которая объединяет всех участников продовольственной отрасли республики – производителей, фермеров и поставщиков со всех улусов, а также республиканские агрошколы. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию образования ЯАССР и Министерства сельского хозяйства РС(Я). Приглашаем к участию делегации муниципальных образований с представителями всех форм хозяйствования и предприятия агропромышленного комплекса муниципального образования. Участие на выставках – это прекрасная возможность заявить о себе, изучить спрос и конъюнктуру рынка, пообщаться с другими производителями и расширить рынок сбыта» — отметил заместитель министра сельского хозяйства республики Артем Александров.

В течении двух дней участников мероприятия ждет насыщенная программа. Кроме традиционной выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции, лучшие продукты примут участие в конкурсе качества, будет организована выставка сельскохозяйственного оборудования и племенных животных. Приглашаем всех горожан и гостей столицы на ярмарку, где можно будет не только приобрести свежую продукцию, но и насладиться атмосферой праздника. Вас ждyт кoнцepтные пpoгpaммы, дегустации, розыгрыш лотереи среди покупателей и многое другое.

С положениями конкурсов и программой выставки-ярмарки можно ознакомиться на сайте Минсельхоза РС (Я) по ссылке