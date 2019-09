Выставка-ярмарка местных производителей

View this post on Instagram

@kamelek888 Сколько сил, труда, времени и души вкладывают люди в свой продукт. "Сделано в Якутии" — это не просто брэнд, а имидж республики, её жителей, её духовного богатства. "Мы получили огромный отклик, такие мероприятия нужны не только предпринимателям, но и жителям, покупателям. Это только начало. Приглашаем всех местных производителей присоединиться к Ассоциации" Сделано в Якутии", — рассказывает Ольга Григорьева. __________________________ #сделановякутии #национальныйбренд #maidinyakytia #минпредрся #местноепроизводство #мастераякутии #народныепромыслы #сувенирыякутии #гордостьякутии #изделияручнойработы #национальнаяпосуда #креативнаяиндустрия #якутия #сахасирэ #сахалыыиьит #норуотоноьуга @minpred_official @deloros_yakutia @olgakamelek