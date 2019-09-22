Выставка-ярмарка местных производителей

Толчком для перезагрузки бренда «Сделано в Якутии» должна послужить выставка-ярмарка, которая проходит на центральной площади Якутска. Об этом сказала министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких. Десятки местных производителей представили горожанам большой выбор экологически чистой продукции и предметов быта. Событие приурочено к наступающему Дню предпринимателя Якутии, сообщает ЯСИА.

Дни бренда «Сделано в Якутии» будут проходить на площади Ленина Якутска все выходные. Во время мероприятия горожане смогут приобрести экологически чистую продукцию от местных хозяйств, товары для быта и отдыха ручной работы и даже поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Например, в одной из точек у посетителей выставки была возможность ознакомиться с процессом создания резьбы на бивне мамонта.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких отметила, что выставка-ярмарка является частью курса по перезагрузке бренда «Сделано в Якутии» и его продвижению. «Совместно с предпринимателями мы определили, что бренду «Сделано в Якутии» нужна перезагрузка. То есть не нужно сосредотачиваться только на сертификации продукции, а нужно больше думать о концепции развития, продвижении, в том числе и цифровом. К сожалению, раньше этому не уделялось должного внимания, и вот сейчас мы уже находимся на мероприятии, которое должно послужить толчком для перезагрузки», — сказала Высоких.

Примечательно, что идея проведения мероприятия родилась во время Форума предпринимателей Якутии и буквально за неделю была притворена в жизнь. Всего в ходе выставки-ярмарки запланировано организовать около 40 выставочных точек.

Добавим, что в будущей концепции развития бренда «Сделано в Якутии» заложен выход на общероссийский рынок. У предпринимателей должна появиться возможность заявить о себе и выйти на экспорт, как, например, продукция «КYН», которая реализуется в крупной сети супермаркетов Дальнего Востока «Самбери». Местными производителями совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии в дальнейшем будет проведена большая работа по созданию упаковки товаров и их общей концепции.