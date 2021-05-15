Выставка-ярмарка «Иэйиэхсит ыйын алаадьыта» приглашает

Сегодня, в Международный день семьи в Якутске в Галерее народных художественных промыслов открылась выставка-ярмарка «Иэйиэхсит ыйын алаадьыта».

С самого утра гости могли полюбоваться и приобрести в одном месте продукцию в национальном стиле — одежду и аксессуары, сувенирную продукцию, украшения и, конечно же, посуду. Открыл выставку по якутскому обычаю алгыс — обряд благословения, который провел алгысчыт Дмитрий АРТЕМЬЕВ.

Через огонь он обратился к божествам и испросил у них удачи, здоровья и благодати всем присутствующим.

Далее выступила Ольга Григорьевна ГРИГОРЬЕВА — генеральный директор Торгово-производственной компании «Камелек», которая подчеркнула важность развития продукции под брендом «Сделано в Якутии». Праздничную атмосферу создавали музыкальные поздравления любимых якутянами исполнителей — Александра ДЬЯЧКОВСКОГО — Ырыа Саарын и этноколлектива «Кыл Саха».

Гости были в восторге от чудесной атмосферы мероприятия, к тому же они не упустили шанс и воспользовались возможностью увидеть создание глиняной посуды с нуля, а также поучаствовать в процессе создания такой посуды на мастер-классе от творческих работников «Камелька». А презентация новой линейки глиняной посуды от компании «Камелёк» вызвала небывалые овации и была распродана в первые же часы.

В довершение ко всему с интересным докладом о свойствах и качестве глины, и где искать глину в Якутии, выступил ТАГРОВ Василий Николаевич, м.н.с лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ФИЦ ЯНЦ СО РАН, м.н.с. Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Ну а бонусом к сегодняшнему празднику стало щедрое угощение оладушками и самым северным чаем в мире — вкуснота!

Благодарим наших гостей и участников за такой чудесный праздник и приглашаем всех завтра, 16 мая с 11:00 в ТЦ Пассаж на второй день выставки-ярмарки «Иэйиэхсит ыйын алаадьыта».

Иэйиэхсит — хранительница, неотступная спутница человека, охраняющая от всяких бед и несчастий, богиня-посредница между людьми и божествами. Так пусть же оберегает Иэйиэхсит от невзгод и ждем вас у Камелька!