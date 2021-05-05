Выставка «Во имя Победы» представляет собой уникальный синтез мультимедийного контента и предметного ряда, включающий десятки исторических артефактов тех лет. Среди них письма и телеграммы с фронта, предметы быта и еще множество предметов, хранящих историю Великой Победы.

Мультимедийная часть выставки представлена «ожившими» фотографиями времен войны, а также познакомит посетителей при помощи цифровых технологий с вкладом Якутии в дело освобождения своей страны и мира от фашизма.

В выставке использованы уникальные фотографии, плакаты военного времени, предоставленные музеем Вооруженных Сил РФ, а также предметы из собраний музеев-партнеров.

Работа выставки продлится с 7 мая по 30 мая 2021 года.

Место проведения: Большой зал.

Вход – свободный.