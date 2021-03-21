Выставка «Весна. Цветы» в «Ургэл»

В арт-галерее «Ургэл» продолжается выставка «Цветы», в которой представлены цветочные композиции, букеты. Очень яркая и красочная экспозиция в преддверии весны и долгожданного лета. Скоро наши поляны и сопки зацветут первыми весенними цветами, подснежниками. Эта выставка наполнена ароматами луговых трав и цветов, восхищает красотой и разнообразием цветов нашей планеты.

Посмотрите, с какой любовью художники написали эти хрупкие, нежные творения природы — сарданы, подснежники, подсолнухи, ирисы, ромашки, ирисы, лотосы.

Полюбоваться цветами можно до 1 апреля в арт-галерее «Ургэл» по адресу: улица Лермонтова, 35/1 с 9.00 до 17.00.

К сведению, картины можно приобрести.

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