21.03.2021
12:22
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Культура
Выставка «Весна. Цветы» в «Ургэл»
В арт-галерее «Ургэл» продолжается выставка «Цветы», в которой представлены цветочные композиции, букеты. Очень яркая и красочная экспозиция в преддверии весны и долгожданного лета. Скоро наши поляны и сопки зацветут первыми весенними цветами, подснежниками. Эта выставка наполнена ароматами луговых трав и цветов, восхищает красотой и разнообразием цветов нашей планеты.
Посмотрите, с какой любовью художники написали эти хрупкие, нежные творения природы — сарданы, подснежники, подсолнухи, ирисы, ромашки, ирисы, лотосы.
Полюбоваться цветами можно до 1 апреля в арт-галерее «Ургэл» по адресу: улица Лермонтова, 35/1 с 9.00 до 17.00.
К сведению, картины можно приобрести.
Все новости и предстоящие выставки читайте @urgel_art_galleri
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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