Выставка в НХМ: Генерация республики

С 27 апреля 2022 года в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) открылась новая временная выставка «Генерация Республики», приуроченная к 100-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

27 апреля — знаменательная дата для Республики Саха (Якутия), связанная с двумя важнейшими историческими событиями. В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе РСФСР. Спустя 70 лет, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.

Историческая парадигма развития Якутии показана на экспозиции, начиная с вручения декрета об образовании ЯАССР, строительства железной дороги, колхозного быта, основания первой школы и заканчивая животворящим, ярким образом герба Якутской автономной советской социалистической республики. Интересны в историческом плане портреты известных политических и общественных деятелей, «увиденные» художниками по-своему, в авторской трактовке, где они подобны обычным людям с чувствами и эмоциями, полные дум и переживаний о судьбе родной республики. Таковы произведения «Писатель Анемподист Софронов с отцом. 1907 год» (1977) Васильева Э. И.; «Накануне. М.К. Аммосов и Е.М. Ярославский» (1972) Корякина И.Д.; «Портрет А.Е. Кулаковского» (1989-1990) Осипова А.Н.; «Портрет П.А. Ойунского» (1964) Мунхалова А.П.

Скульптура и малая пластика органично дополнили экспозицию, передавая особый дух единения, многонациональности, дружбы народов – все то, на чем испокон веков зиждется Республика Саха (Якутия).

Экспозиция «Генерация Республики» представила произведения художников разных поколений. В портретах, пейзажах, тематических композициях они генерируют, рождают образ республики, которой гордится каждый якутянин.

Выставка работает для всех посетителей с 27 апреля 2022 г. в основном здании музея по адресу: Кирова, 9, фойе 2 и 3 этажей. Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.