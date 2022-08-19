Выставка в Москве «Вклад Якутии в Победу в ВОВ»

Главав Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Сегодня и завтра участвую в форуме «Армия-2022». Якутия стала первым регионом страны, который представил в военно-патриотическом парке «Патриот» свою историческую экспозицию. Мы дали ей название «Вклад Якутии в Победу в Великой Отечественной войне». Это интерактивная площадка с современным мультимедийным оборудованием. Экспозиция имеет 4 тематические зоны, где отражаются важнейшие исторические сведения, показаны ключевые события войны, в которых участвовали якутяне.

Все экспонаты — уникальны: объемный макет кабины самолёта «Аэрокобра», макеты оружия якутских снайперов. Здесь можно услышать живые голоса ветеранов, их воспоминания о военных годах. Есть кинозона, где в течение дня демонстрируются фильмы, посвященные участию якутян в Великой Отечественной войне. Сегодня я с большой гордостью передал экспозицию в дар Военно-патриотическому лагерю Вооруженных сил РФ «Патриот». Каждый должен знать и помнить об единстве нашего многонационального российского народа, которое никто не сможет разрушить!