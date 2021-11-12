Выставка уникальных работ народных мастеров Якутии

Уважаемые жители и гости столицы! Успейте посетить редкую выставку республиканского масштаба “Триумф Мастерства” — она работает буквально последние дни.

Скажите, где ещё можно посмотреть, сфотографировать на память, отснять в сторис, не имеющие равных работы дипломантов, лауреатов и победителей международных и российских выставок народного и декоративно-прикладного искусства?

Только в галерее национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского до 15 ноября 2021 года! Для этого всего навсего нужно показать на входе QR-код и заплатить 100 рублей.

Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» представляет вашему вниманию работы, выполненные в различных техниках: резьба по дереву, лоскутное шитье, вышивка, национальная одежда и украшения, куклы и многое другое!

Мастера из Вилюйского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского, Сунтарского, Олекминского, Таттинского, Верхневилюйского, Хангаласского улусов, Якутска, студенты Якутского художественного училища специально для вас подобрали свои лучшие, триумфальные работы! Ждём вас!!!



