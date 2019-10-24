Выставка Улла Йохансен в Якутске

28 октября, в 14 часов, в рамках Дней Германии в Якутске в Музее музыки и фольклора народов Якутии открывается выставка «Улла Йохансен «Орнаментальное искусство якутов», посвященная ученому-этнологу, автору монографии «Орнаментальное искусство якутов», основателю именной стипендии для молодых исследователей из Якутии Улле Йохансен.

Имя немецкого профессора-этнолога Уллы Кристин Йохансен (Ulla Johansen), широко известно в Европе, США, научных центрах России.

Сложно представить кого-то в современной немецкой этнологии, кто мог бы сравниться с ней по количеству учеников, многие из которых занимают теперь лидирующие позиции в институтах антропологии не только в немецкоязычном пространстве Европы, но и многих других стран Евразии.

Каждая опубликованная профессором Йохансен работа вносит важный вклад в развитие антропологической мысли. Ее первое диссертационное исследование 1954 года было посвящено анализу орнаментики якутов и уже тогда оно было по достоинству оценено как европейскими, так и российскими коллегами. Тщательное, детальное рассмотрение и анализ всех известных к тому времени орнаментальных мотивов якутов позволило Улле Йохансен найти и обосновать дополнительные аргументы в пользу южной прародины якутов. Книга Орнаментальное искусство якутов: историко-этнографическое исследованиевпервые на русском языке издана Музеем музыки и фольклора народов Якутии в 2008 году. Идея перевода книги принадлежит создателю и почетному директору музея Аизе Петровне Решетниковой.

Улла Йохансен по приглашению Музея музыки и фольклора народов Якутии посетила Якутию в 2008 и 2012 годах. А 2018г. заслуженная артистка ЯАССР, заслуженный работник РФ Аиза Решетникова поспособствовала передаче в дар библиотечной коллекции ученого — Национальной библиотеке РС(Я), в связи с чем съездила к Улле в Германию.

На выставке представлены фотографии приезда Уллы в Якутию, а также иллюстрации из книги «Орнаментальное искусство якутов».

Выставка работает с 28.10.19г. по 31.10.19г.

Адрес: ул. Кирова 31, (3 этаж), Музей музыки и фольклора народов Якутии.

Режим работы музея: с 10.00 до 18.00 ч.

Вход: 100 руб.

Справки по тел.: 35-38-84

Возраст: 0+