Выставка Третьяковской галереи в Якутске продлена

Выставка Третьяковской галереи продлена до 11 сентября

Уникальная выставка «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания Государственной Третьяковской галереи (г. Москва) по многочисленным просьбам посетителей продлена до 11 сентября.

Как сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, продлить выставку попросили сами посетители.

— Эта уникальная выставка организована к столетию образования Якутии. Здесь представлено 50 знакомых нам с детства картин и шесть скульптур. На сегодняшний день экспозицию посетило более 11 тысяч жителей нашей республики. Учитывая большой интерес то, что Третьяковская галерея приезжает к нам не каждый год, важность этого события для культурной жизни, для расширения кругозора нашей молодежи, приобщения жителей к искусству и красоте, глава республики Айсен Николаев обратился к руководству Министерства культуры России – министру Ольге Любимовой о продлении сроков выставки. И нас поддержали. Выставка открыта для всех до 11 сентября. Мы намеренно захватили первую декаду сентября, чтобы посетить ее успели дети, которые вернутся с летнего отдыха, — рассказал министр.

Масштабный выставочный проект «Сокровища Третьяковской галереи», реализованный в рамках празднованию 100-летия образования ЯАССР, продолжает встречать и радовать жителей и гостей г. Якутска благодаря поддержке главы Республики Саха (Якутия), правительства РС (Я), министерства культуры и духовного развития РС (Я). Отметим, что представленные на выставке художественные произведения – это образцы классического русского и советского искусства. Многие были сняты с постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как в Лаврушинском переулке, так и на Крымском валу.

Посетители увидят портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые картины, многие из которых знакомы с детских лет, среди них и ставшие хрестоматийными: «Золотошвейка» (1826) В.А. Тропинина, «Бурное море» (1868) И.К. Айвазовского, «Портрет детей Волконских с арапом» (1843) К.П. Брюллова, «Дети, бегущие от грозы» (1872) К.Е. Маковского, «Весна — большая вода» (1897) И.И. Левитана, «Дубы. Вечер» (1887) И.И. Шишкина и др.

Портретный ряд деятелей искусства и науки: «Портрет И.Е. Репина» (1876) И.Н.Крамского, «Портрет Н.И. Пирогова» (1881) И.Е. Репина, «Портрет Н.А. Римского-Корсакова» (1898) В.А. Серова, «Портрет А.П. Чехова» (1898) И.(Осип) Э.Браза, «Портрет А.М. Горького» (1936) И.И. Бродского.

Сюжетно-тематические картины кисти отечественных мастеров: «Рыболов» (1871) В.Г. Перова, «Ожидание» (1875) В.Е. Маковского, «За самоваром» (1926) К.С. Петрова-Водкина, «Прибыл на каникулы» (1948) Ф.П. Решетникова. Дополнили экспозицию скульптурные произведения «Нестор-летописец» (1890) М.М. Антокольского, «Ветер» (1926-1927) В.И. Мухиной и др.

МУЗЕЙ РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ:

— понедельник, вторник, четверг-воскресенье — 11.00-19.00 (касса до 18.30).

— среда 12.00-20.00 (касса до 19.30);

Вход:

— для взрослых – 600 руб.;

— для лиц, не достигших 18 лет, а также студентов, пенсионеров – 300руб.;

— многодетным семьям – 300 руб. (при предъявлении соответствующих документов);

— школьные группы от 10 чел. – 200 руб./чел (один сопровождающий бесплатно);

— дети до 7 лет – бесплатно;

— участники ВОВ, инвалиды I и II групп, дети-сироты, дети-инвалиды – бесплатно (при предъявлении соответствующих документов).

Экскурсионное обслуживание для индивидуальных посетителей по сеансам по отдельной цене: 12.00, 14.00, 15.00 (по Пушкинской карте), 16.00, 18.00. Для организованных групп от 15 человек по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.