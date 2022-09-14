Выставка «Связь миров…» откроется в Якутске

Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает 16 сентября 2022 г. с 14.00 ч. на открытие выставки «Связь миров…». На выставке будут представлены работы студентов и выпускников Якутского колледжа технологии и дизайна. Данная выставка приурочена к 85-летию первого президента РС(Я) М.Е. Николаева, в связи с тем, что колледж был открыт на основании Постановлений Правительства РС(Я) № 521 от 02.12.95 г. «Об особых мерах государственной поддержки ведения традиционных отраслей, жизнеобеспечения и социальной защиты сельского населения арктических улусов», пункта 18 при непосредственном содействии Михаила Ефимовича Николаева.

ГБОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» – современное среднее профессиональное образовательное учреждение, стремительно набирающее темпы развития. Колледж является уникальным учебным заведением, в котором все специальности направлены на возрождение и сохранение традиций народных промыслов с учетом современного образа жизни, условий быта, тенденций развития всего декоративно-прикладного искусства коренных и малочисленных народов Севера.

Выставка привлекает внимание интересными работами молодых косторезов и ювелиров, экспериментирующих с различными материалами и стилями. Работы будущих мастеров уже сейчас задают тон вектору развития ювелирного дела. Также на выставке представлены картины молодых живописцев, национальная посуда из дерева и др.

Легенда древних индейцев о Солнце и Луне, родивших сына и дочь. Из сострадания, отправивших своих детей на землю помочь первым людям. Сын ушел на север, а дочь на юг. Спустя время, объединивших вокруг себя народы. Эта легенда о генетической связи народов Якутии с индейцами Америки вдохновила финалистку конкурса молодых модельеров «Русский силуэт» (г. Москва), дипломанта конкурса «Сибирский стиль» (г. Красноярск), участника Международного фестиваля этно-моды в г. Санкт-Петербург Кондакову Айыыну на создание коллекции «Native» в стиле этно-бохо в сочетании с якутским в современном прочтении.

Отдельного внимания заслуживают работы выпускников Якутского колледжа технологии и дизайна, креативно мыслящих молодых людей, семейной пары Амантаайя и Дарьи, работающие под собственным брендом A&D.

Талантливые молодые люди открыли свое дело, Дарья рисует, по её рисункам на якутскую тематику изготавливают сувенирную продукцию, футболки для современной молодежи, а Амантаай занимается изготовлением якутских шумовых и ударных музыкальных инструментов. Интерес молодого человека на музыкальные инструменты возник еще с раннего детства, когда он, как волонтер Музея музыки и фольклора народов Якутии, ходил в музей и наблюдал за мастером Владимиром Мохначевским, в народе известного как Махно, создателя первого якутского вокально-инструментального ансамбля «Чороон», заслуженного артиста РС(Я). Последние годы своей жизни Владимир Иванович посвятил созданию детских якутских музыкальных инструментов. А сейчас, наравне с инструментами своего учителя, работы Амантаайя как, дьага, кюпсюр, дюнюр, сиксиир, ытыгыйа выставлены в постоянной экспозиции Музея музыки и фольклора народов Якутии. Эти инструменты пользуются особой популярностью среди посетителей музея, так как на эти интерактивные музыкальные инструменты можно не только смотреть как на музейный экспонат, а можно потрогать и поиграть.

Также молодые люди, являясь выпускниками косторезного отделения Якутского колледжа технологии и дизайна, изготавливают мелкие сувениры из костей и из рога лося, оленя и т.д. В этом году работы A&D были выставлены и произвели большой интерес в ВЭФ 2022 среди гостей и населения г. Владивосток.

Молодая семья в конце сентября приглашена на работу в Ленинградскую область, для представления традиционной культуры коренных народов Якутии и проведения мастер классов в Тематическом парке «Наша Арктика».

Работы A&D и студентов Якутского колледжа технологии и дизайна вы можете посмотреть 16 сентября 2022 г. с 15:00 в Музее музыки и фольклора народов Якутии на открытии выставки «Связь миров…». Выставка будет работать до 31 октября 2022 г.

Дата: 16 сентября – 31 октября 2022 г.

Место: Музей музыки и фольклора народов Якутии

Адрес: ул. Кирова, д. 31, этаж 3

Контактный телефон: 8(4112)35-38-84