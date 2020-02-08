Выставка студийцев арт-галереи «Ургэл» открылась в Намцах

На днях в картинной галерее имени Ефима Шапошникова педагогического колледжа им. И.Винокурова в селе Намцы открылась выставка студийцев арт-галереи «Ургэл» «Души прекрасные порывы…». На выставке представлены картины кисти Светланы АТАКОВОЙ, Лидии АЛЕКСЕЕВОЙ, Софии БУЛЧУКЕЙ, Жанны ВАСИЛЬЕВОЙ, Раисы ПОПОВОЙ, Жанны СЛЕПЦОВОЙ, Натальи СИЛИНОЙ, Октябрины СПИРИДОНОВОЙ, Ольги ФЕДОРОВОЙ и Ксении ЭВЕРСТОВОЙ.

Напомним, что эта выставка с успехом прошла в Якутске, получила много положительных отзывов посетителей Арт-галереи «Ургэл». Что особо удивительно, так как свои работы выставили непрофессиональные художницы. Некоторые лишь полгода как взялись за кисти, начали писать картины маслом, как уже приняли участие в выставке, что было совсем уж неожиданно. Отдельный бонус – это выпуск каталога, что уже говорит о серьезном хобби всех.

Морозным туманным утром маленьким составом студийцы под руководством своего учителя, народного художника Юрия СПИРИДОНОВА выехала в Намцы, сопровождая бесценный труд, — 48 картин. И это буквально за несколько часов до открытия!

Как признались педагоги колледжа, обычно к выставкам они начинают готовиться за два дня, не в столь авральном режиме. Поэтому по приезду сразу приступили к компоновке, расстановке картин для экспозиции. Юрий Васильевич с преподавателями быстро расставили работы, чтобы они сочетались по цвету, размеру, теме, гармонировали с «соседями». Развесить работы доверили уже студентам. К открытию пустые стены галереи оживили яркие, красочные картины художниц, наполнив пространство чувствами, эмоциями, которые несли каждые работы. К 16-ти часам все было готово.

Открыла церемонию директор колледжа Елена НИКИТИНА. С приветствием выступил директор арт-галереи «Ургэл» Юрий Спиридонов. От студийцев эмоционально выступила главный редактор сетевого издания SakhaLife София БУЛЧУКЕЙ.

Торжественное открытие украсили студенты концертными номерами, будущие дизайнеры, модели театра моды «Сардаана» под руководством известного модельера Зинаиды ПОНОХОВОЙ представили этническую коллекцию. Ну, а в заключение приятный сюрприз от коллектива, который подарил гостям альбомы о художниках и мастерах Намского улуса.

Традиционное перерезание красной ленточки, и выставка «Души прекрасные порывы…» открыта!

Перед осмотром работ народный художник Юрий Спиридонов провел краткий экскурс по выставке, а новоиспеченные художники рассказали о себе, кем работают, когда и как пришли к живописи. Выставка будет работать в картинной галерее им. И.Винокурова до 28 февраля.

В неформальной обстановке состоялось более близкое знакомство педагогов и гостей. Приятно было узнать мнения профессионалов, которые отметили светлую энергетику, которую несут работы начинающих художников. Что все работы доказывают, что учиться никогда не поздно, можно прийти к мечте с любой профессии.

Жанна СЛЕПЦОВА поразила собравшихся тем, что является адвокатом по уголовным делам, но ее суровая профессия никак не отражается на ее работах, они все наполнены светом, цветом, яркие и красочные.

Особо отметили картины Октябрины СПИРИДОНОВОЙ, тут уже сами профессионалы не могли поверить, что человек пишет картины с 2018 года. Приятным бонусом для художницы стал поступивший заказ на картину от известного дизайнера, руководителя театра моды «Сардаана» Зинаиды Поноховой.

Педагоги пожелали участницам дорасти до персональной выставки.