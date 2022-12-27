Выставка «Старый добрый новый год» ждет вас

Новый год! У многих людей, заставших советские времена, этот праздник связан с приятными воспоминания о детстве – запах еловых веток и мандаринов, красивые елочные игрушки, Дед Мороз с бородой из ваты, который приносит подарок в большом красном мешке, любимые сказки показывают по черно-белому экрану, гирлянды из цветной бумаги и флажки, окна, разрисованные снежинками из зубной пасты… Теплые воспоминания о счастливом детстве!

С 27 декабря 2022г. в Музее музыки и фольклора народов Якутии будет действовать выставка «Любимый праздник детства – Новый год». Как встречали Новый год в СССР? Какие тогда были ёлочные игрушки и поздравительные открытки? Как украшали дома и квартиры жители Советского Союза? На эти вопросы вы найдете ответ, посетив нашу выставку.

В качестве экспонатов выступят советские атрибуты новогоднего праздника: убранство ёлки с игрушками 60 – 90-х годов ХХ века, новогодние открытки с красочными иллюстрациями, детские книги советского времени, предоставленные Центром детского чтения Национальной библиотеки РС(Я), граммофонные пластинки, с записями любимых сказок, детские диафильмы, настоящий киноскоп, которые вы сможете увидеть и услышать, и много других редких и интересных экспонатов.

Выставка позволит узнать об истории всеми любимого праздника, запретах и разрешениях новогодней елки в советское время, о традиции дарения поздравительных открыток, подарках, сувенирах, украшении домов и квартир жителей Советского Союза и новогодних утренниках.

Посетители смогут сфотографироваться в обстановке советской квартиры и вытащить предсказание из волшебной корзинки Снегурочки и узнать, что их ждет в 2023 году.

Приходите и окунитесь в атмосферу Старого Нового года!

Дата: с 27 декабря по 23 января 2023г.

График работы: с 10.00 до 18.00

Возраст: 7+

Адрес: ул. Кирова, 31 (3 этаж)

Контактный телефон: 35-38-84

Сайт: https://www.folkmuseum.ykt.ru

YouTube: https://www.youtube.com/c/МузейМузыкииФольклора

Instagram: @museum_folk_music_yakutia